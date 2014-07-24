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Rüzgardan devrilen ağaç, işçileri taşıyan traktörün üstüne düştü; 6 ölü

Düzce'de şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarındaki kayın ağacı, römorkun üzerine düştü

24 Temmuz 2014 23:13

Yığılca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle orman işçilerini taşıyan traktörün üzerine ağaç devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Sarıkaya mevkisindeki ormanda çalı ve diken temizliği yapan yaklaşık 30 işçi, sağanak ve şiddetli rüzgar başlayınca traktörün römorkuna binerek, ilçe merkezine doğru yola çıktı. Kırık köyü mevkisindeki Işığan Deresi yakınlarında, şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarındaki kayın ağacı, römorkun üzerine düştü.

İlk belirlemelere göre, devrilen römorkun altında kalan 6 işçi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve özel araçla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri, römorkun ve ağacın altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

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