Rüzgarda Türkiye'nin en büyük şirketi Polat Enerji oldu; ikinci sırada Güriş, üçüncü sırada Borusan yer aldı

MW100 Araştırması’na göre rüzgarda Türkiye’nin en büyük oyuncusu, kurulu kapasitesini 606 MWe’ye çıkaran Polat Enerji oldu. Geçen yılın birincisi Güriş Holding, 585 MWe’lik kurulu kapasitesiyle ikinci sırada yer aldı. Yenilenebilir enerji şirketi Galata Wind’i kısa süre önce halka açan Doğan Enerji ile Fernas Enerji bu yıl ilk kez rüzgarda en büyük 10 oyuncu arasına girdiler.

Enerji Günlüğü ile uluslararası danışmanlık şirketi Kearney tarafından bu yıl ikincisi hazırlanan “MW100 – Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi” araştırmasına göre geçen yıl dördüncü sırada bulunan Borusan enBW Enerji, bu yıl kapasitesini 544 MWe’ye çıkararak üçüncü sıraya yükseldi.

Geçen yılın üçüncüsü Demirer Holding ise 434 MWe’lik kurulu gücüyle bu yıl dördüncü sırada yer aldı. Yenilenebilir enerji şirketi Galata Wind’i kısa süre önce halka açan Doğan Enerji ile Fernas Enerji bu yıl ilk kez rüzgarda en büyük 10 oyuncu arasına girdiler.

“Rüzgarın liderliği sürecek“

Kearney Türkiye Yönetici Ortağı Onur Okutur, yeni kapasite artışının yüzde 95’inin geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kapasitedeki payı yüzde 51,5’e yükseldi. Toplam enerji üretimindeki payı ise 2020’de yüzde 43’e ulaştı” dedi. Dünyada çevre ve iklim dostu politikalarla desteklenen yeşil dönüşümün hayatın her alanını derinden etkilemeye devam etmesini öngördüklerini belirten Okutur, “Bu sürece Türkiye’de rüzgar ve güneşin öncülük etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Finansman sorunu önemli engel“

Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara ise yenilenebilirdeki finansman sıkıntılarına dikkat çekerek, “RES’ler ne kadar fazla üretirse, elektrik üretimi amaçlı enerji kaynağı ithalatı ihtiyacı o kadar düşecektir. Bunun nedenle, diğer yenilenebilir kaynaklarda olduğu gibi rüzgara dayalı elektrik üretim kapasitesinin büyütülmesinde büyük fayda var” dedi. Yatırımcıların finansman bulmakta güçlük çektiğini belirten Kara, “Bulsalar da faizler çok yüksek. Santrali o kredilerle kurunca yatırım geri dönüş süresi çok uzayacak. Proje stokunun önemli bir kısmının hepten gündemden kalkmaması için enerji yönetiminin adım atması lazım” değerlendirmesinde bulundu.

MW100 lideri EÜAŞ

MW100 araştırmasına göre tüm kategorilerde Türkiye’nin en büyük elektrik üreticisi ise 20.981 MWe’lik kurulu gücüyle EÜAŞ oldu. Listenin ikinci sırasında ise 3.830 MWe’lik kurulu güce sahip ENKA bulunuyor. Sabancı Holding ile Alman E.ON ortaklığı Enerjisa Üretim, 3.608 MWe’lik kurulu gücüyle MW100 araştırmasında en büyük üçüncü elektrik üreticisi konumunda yer alıyor.