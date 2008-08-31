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Spor

Rüzgara karşı koştular

Evinde Newcastle'ı ağırlayan Arsenal, sahadan farklı galibiyetle ayrılıp beklenen patlamayı yaptı.

31 Ağustos 2008 03:00


Geçen hafta Arsenal Fulham’a deplasmanında sürpriz bir şekilde berabere kalmış ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu maçla taraftarlarına kendilerini affettirmek istiyorlardı ve sahaya 3 puan için çıktılar. Wenger'in rüzgara karşı yürüyoruz deyşine adetavsahadaki futbolculardan hayır koşuyoruz jesti geldi...

Newcastle ise ilk hafta Manchester United’tan deplasmanda puan aldıktan sonra Bolton’u sahasında yenerek moralleri tavan yapmış bir şekilde karşılaşmaya hazırlanmıştı. Amaçları Manchester’da olduğu gibi puan veya puanlar almaktı.

Maça hızlı başlayan takım sahasında olan Arsenal oldu. İlk yarıda çok etkililerdi. 18’de aradıkları golü Van Persie’nin ayağından gelen penaltı golüyle buldular. Golden sonrada Arsenal’in hızı kesilmedi. Etkili kanat ataklarıyla Newcastle savunmasını zora soktular ve dakikalar 41’i gösterirken sağ kanattan gelen ortada Van Persie takımının ve kendisinin ikinci golünü atarak ilk yarının skorunu tayin etti.

Newcastle ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da etkisiz kalırken Arsenal kendisini fazla zorlamadı. 59. dakikada Wenger’in gençleri müthiş paslaşmalarla Denilson’a pozisyon hazırladılar. Kaleci ile karşı karşıya kalan Denilson usta bir vuruşla topu ağlara yuvarladı ve skoru 3-0’a getirdi. Kalan dakikalarda da birkaç pozisyona daha giren Arsenal bunlardan faydalanamayınca maç 3-0 sona erdi.

Bu skorla Arsenal puanını 6’ya çıkartıp geçen haftanın yaralarını sararken Newcastle’da bu sezonki ilk yenilgisini yaşamış oldu.

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