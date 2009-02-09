Rüzgara değil GSGM’ye karşı koşu





Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarına uygun pist olmadığı için yurt dışına gitmek isteyen atletler ödenek engeline takıldı. Kendi imkanlarıyla, borç, harç yurt dışına giden atletler Türkiye rekorlarıyla döndü



Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün (GSGM), federasyonlardan, "Olimpik kadrolar" dışında yurt dışı kamplarında kısıtlamaya gidilmesini istemesi ve ödenekleri kesmesi, ilk trajikomik sonuçlarını atletizmde verdi.



Yurt dışı kampı için başvurdukları federasyondan, spor teşkilatından ödenek çıkmaması nedeniyle para alamayan milli atletler, "borç harç" çıktıkları maceralı Avrupa seyahatinden Türkiye rekorları ve önemli derecelerle döndüler.



SIKINTILARLA YOLA ÇIKTILAR



Yeni başlayan atletizm sezonunda, kış dönemini Türkiye’de Uluslar arası Atletizm Federasoynu (IAAF) standartlarında kapalı tesis olmadığı için özellikle Avrupa’daki salon yarışlarına katılarak değerlendirmek isteyen Enka, Fenerbahçe ve Ankara EGO kulüplerinin atletleri, bu taleplerini Atletizm Federasyonu’na ilettiler.



İsmail Aslan, Serdar Tamaç, Çağlar Kahramanoğlu, Ali Ekber Kayaş, İzzet Safer, Tuncay Örs, Mustafa Delioğlu ve Hande Yazıcıoğlu’nun yer aldığı ekibin, Almanya ve Avusturya’da yapacakları kamp çalışmalarına ilişkin devreye giren Atletizm Federasyonu, bu sporcuların masraflarını karşılayacak ödeneği spor teşkilatından çıkartamadı.



Federasyondan her hangi bir ödenek alamadan, kulüplerinin sınırlı desteği, arkadaşlardan alınan borçlar, maaşlarla yola çıkan ve gruplar halinde ülkeden ayrılan milli atletler, yaklaşık 15 gün süren maceralı Avrupa seyahatinde, peş peşe kırdıkları rekorlar ve aldıkları önemli derecelerle spor teşkilatına "anlamlı" birer mesaj göndererek yurda döndüler.



Atletizm Federasyonu’nun "Olimpik Kadro" sporcuları arasında yer alamadıkları için büyük maddi imkansızlıklar içinde yurt dışına çıkan atletlerden, antrenörünün mil puanıyla alınan uçuş biletiyle kafileye katılan sporcu dahi oldu. Avusturya’da, 1500 metrede 21 yıllık salon Türkiye rekorunu tarihe gömen Hande Yazıcıoğlu, antrenörü Ahmet Pekel’in mil puanlarından alınan uçak biletiyle kampa katıldı.



TARAFTAR DESTEĞİ



Fenerbahçe, Enka ve Ego spor kulüpleri, atletlerinin giderlerine yarattıkları imkanlarla destek olmaya çalışsa da sporcuların çoğu, kamp dönemini ceplerinden harcadıkları paralarla tamamlayabildiler.



Özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Almanya’daki taraftar dernekleri, sporcularına konaklama ve gıda desteği sağlayarak, başarılarında bir nebze pay sahibi olmasını bildi.

Milli atletlerden İsmail Aslan, arkadaşından aldığı borç para ile kampa katılırken, yakın dostlarının evinde konaklayarak yarışlara katılabildi.



REKOR DERECELER



Yaşanan sıkıntılara karşın, Almanya kampından ilk güzel haber İzzet Safer’den geldi. Milli atlet, ilk olarak Mannheim’da 200 metredeki 22.18’lik derecesiyle kendisine ait gençler salon Türkiye rekorunu geliştirirken, Sindelfingen’de tekrar piste çıkan Safer, rekor derecesini bu kez 21.97’ye taşıdı.



Sindelfingen’deki salon yarışlarında tasnif dışı yarışan Türk sprinterler Serdar Tamaç, Ali Ekber Kayaş ve Çağlar Kahramanoğlu, serilerinde ilk 3 sırayı alarak önemli aşama elde ederken, Hande Yazıcıoğlu ise Almanya’daki ilk yarışında Mannheim’de zayıf rakiplerini zorlanmadan geride bırakarak, 1500 metrede ilk sırayı aldı.



Almanya’daki kamp çalışmalarının ardından, Avusturya’ya geçen Türk atletlerden Serdar Tamaç, "Viyana Klasik 2009" Salon Yarışmaları’nda, 400 metredeki 47.70’lik derecesiyle Türkiye rekorunu yeniledi.



400 metrenin 3. serisinde Ali Ekber Kayaş 48.21, 5. serisinde ise Tuncay Örs, 50.01 ile üçüncü oldular. 60 metrede ise 2 Türk atleti A ve B finaline kaldı. 6 seride 45 sprinterin mücadelesinde İsmail Aslan ilk seride 6.77, Mustafa Delioğlu ise 3. seride 6.95 ile ikinci sırayı aldı. İsmail Aslan, 60 metre A finalinde 6.71 ile 3. oldu. Aslan bu derecesiyle 2000 yılından bu yana Erol Mutlusoy’a ait olan Türkiye rekoruna saniyenin yüzde biri yaklaştı.



Avusturya’da bir üçüncülüğü de 60 metre engellide Çağlar Kahramanoğlu imza attı. 2006’da koştuğu 8.06 ile Türkiye rekorunu Ruhan İşim ile paylaşan Çağlar, Viyana’da varışa 8.06’da ulaştı.



Türk atletler, Avusturya’daki "Gugl 2009" Salon Yarışmaları’nda adeta pistte estiler.

60 metre engellide Çağlar Kahramanoğlu, 8.01 ile Türkiye rekorunu yenilerken, Hande Yazıcıoğlu, 1500 metrede 21 yıllık yıldızlar Türkiye rekorunu tarihe gömdü. 8 atletin mücadele ettiği 1500 metreyi 4:42.61 ile tamamlayan Hande Yazıcıoğlu, 3 Ocak 1987’den bu yana 4:42.88 ile Şule Çukur’un elinde bulunan 1500 metre yıldızlar salon rekorunu kırdı.



Altı seride 23 atletin yarıştığı 200 metrenin genel sıralamasında, Türk atletleri zirveyi paylaştı. Serdar Tamaç, 6. serideki 21.76’lık derecesiyle 1. olurken, 5. seride ilk iki sırayı alan Mustafa Delioğlu (21.80) ve Ali Ekber Kayaş (21.89), Tamaç’ı izlediler