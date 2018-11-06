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Rüzgar olmayınca uçurtmalarını koşarak havalandırmaya çalıştılar

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen uçurtma şenliğine katılanlar, rüzgar olmaması nedeniyle zor anlar yaşadı

06 Kasım 2018 12:48

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen uçurtma şenliğine katılanlar, rüzgar olmaması nedeniyle zor anlar yaşadı. Şenliğe katılan gençler ve çocuklar koşarak uçurtmalarını havalandırmaya çalıştı.
Kredi Yurtlar Kurumu\'nun arkasındaki boş arazide gerçekleştirilen uçurtma ve gençlik şenliğine Kaymakam Şenol Turan, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Erdal Şahin, çocuklar ve gençler katıldı. Bu yıl birincisini düzenledikleri şenliği geleneksel hale getireceklerini vurgulayan Oltu Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Başkanı Emrah Ceylan, \"Sosyal aktivitenin yok denecek kadar az olduğu ilçemize biraz olsun hareketlilik getirmek istedik. İlçedeki çocuklara ve gençlere yönelik düzenlediğimiz uçurtma şenliği ve gençlik buluşmasına katılım beklediğimizden de çok oldu. Müzik eşliğinde doyasıya oynayan katılımcılara 150 uçurtma dağıttık. Ancak, sonbahar olmasına rağmen yaprağın dahi kıpırdamadığı şenlikte hiçbir uçurtma gökyüzüne ulaşamadı. Herkes bir atlet gibi koşup, uçurtmayı havalandırmayı denedi. Ama buna güç yetmedi. Yoğun istek üzerine bu gibi etkinliklerimiz devam edecek\" diye konuştu.
Uçurtmalardan umudunu kesen katılımcılar, ok ustası Tufan Polat tarafından verilen bilgileri dikkatli şekilde dinledi. Ok atmak isteyenler uzmanların gözeteminde okları hedeflere gönderdi. Güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen gençlerden Işık Asya Polat, \"Herşey çok güzeldi. Hiçbir etkiliğin olmadığı ilçemizde müzik eşliğinde halay çekip, göbek atarak ve daha sonra gökyüzüne çıkaramasak bile uçurtmalarla koşmamız bile stres atmamızı sağladı. Umarız bu gibi etkinlikler sık sık yapılır\" dedi.

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