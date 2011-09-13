-Rüzgar ihalelerinde rekor teklif ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), rüzgar enerjisine dayalı santral kurmak isteyenlere yönelik çoklu başvurular için düzenlediği ihalelerin 13'üncü ve son grubunu bugün gerçekleştirdi. Bu zamana kadar yapılan ihaleler dikkate alındığında en yüksek katkı bedeli teklifi bugün düzenlenen 13. grupta, 100 megavat kapasiteli Antakya-3 Trafo Merkezinin 72 megavatlık kısımı için kilovat saat başına 6,52 kuruş veren Antakya Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Limited Şirketinden geldi. İhale, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan lisans başvurularına ilişkin yarışma yönetmeliği gereği, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış lisans başvurularından aynı bölge ve/veya trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunduğu 10 megavat kapasiteli orta gerilim Antakya 1 Trafo Merkezi, 100 megavat kapasiteli yüksek gerilim Antakya 3 Trafo Merkezi ve 45 megavat kapasiteli yüksek ve orta gerilim Nazilli Trafo Merkezine bağlanacak olanları belirlemek amacıyla yapıldı. TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Onay'ın komisyon başkanlığını yaptığı ihalede, önce firmaların evrakları incelendi, daha sonra evrakları uygun olanların RES katkı payı teklif bedellerinin bulunduğu ikinci zarfları açıldı. İhaleye başvuran 47 firmadan 10'u katılmadı, 9 firma ise teşekkür mektubu sundu. İhalede, Antakya 1 Trafo Merkezinin (TM) 10 megavatlık (mw) orta gerilim kapasitesinin 9 megavatlık kısmı 4,11 kuruşluk katkı payı ile en yüksek teklif veren Elestaş Elektrik Üretim AŞ'ye, kalan 1 megavatlık kısmı da kilovatsaat başına 1,37 kuruş teklif veren Yel Elektrik Üretim Ltd. Şirketi'ne tahsis edildi. -En yüksek katkı bedeli teklifi 6,52 kuruş- Antakya-3 Trafo Merkezinin 100 megavatlık yüksek gerilim kapasitesi için açılan ihalede 72 megavatlık kısım için kilovat saat başına 6,52 kuruşluk katkı bedeli ile en yüksek teklifi Antakya Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Santrali ''Antakyares'' RES projesi için verdi. Antakya Rüzgar Enerjisi Şirketinin bu teklifi bu zamana kadar yapılmış çoklu başvurularda verilen en yüksek katkı bedeli oldu. Söz konusu trafo merkezinde kalan 24 megavatlık kısım, 5,60 kuruşluk katkı payı ile en yüksek ikinci teklifiyle GYY Elektrik Üretim Dağıtım Proje İnşaat Turizm Ticaret A.Ş'ye verilirken, en son kalan 4 megavatlık kısım tahsis edilmedi. Öte yandan, 45 megavat kapasiteli Nazilli Trafo Merkezi için en yüksek katkı bedeli teklifini 1,29 kuruş ile Taşoluk Elektrik Üretim Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş verdi. Çoklu başvurular için açılan 13 grup ihale böylelikle sona ererken, kazanamayan şirketler teminat mektuplarını geri aldı. Kazan şirketler için de gerekli evrak hazırlanarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gönderilecek.