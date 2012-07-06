Rüzgar enerjisine ilgi artıyor

Rüzgar enerjisi dünya çapında patlama gösteriyor. Rüzgar enerjisi üretimi konusunda Çin, Almanya ve Amerika‘yı geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. İspanya ve Danimarka‘da elektriğin %20‘si, Almanya‘da ise %10‘u rüzgar enerjisinden sağlanıyor.



Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği‘nin (WWEA) istatistiklerine göre geçen sene üretilen rüzgar türbinlerinin toplam üretim kapasitesi 40 gigavat civarında. 2011‘in sonunda dünya çapındaki üretimin yaklaşık 237 gigavat civarında olması bekleniyor. Bu üretim 280 nükleer santralin enerji üretimine eşit.



WWEA‘nın tahminlerine göre 2020‘de, her yıl sayısı artan türbinler ile rüzgar enerjisi üretimi 4 kat artacak ve 1000 gigavatın üstüne çıkacak.

'Ucuz ve temiz bir kaynak olduğu için tercih ediliyor'

Rüzgar enerjisi temiz ve çevre dostu. Ancak rüzgar enerjisine yönelmenin esas nedeni düşük maliyeti. WWEA‘nın direktörü Stefan Gsänger mali nedenlerden dolayı rüzgar enerjisinin en popüler enerji kaynağı olduğunu dile getiriyor.

Avrupa Birliği ve Alman Çevre Bakanlığı tarafından yapılan hesaplamalar kömürden elde edilen elektriğin rüzgar türbinlerinden elde edilen elektrikten neredeyse iki kat daha pahalı olduğunu gösterdi. Ayrıca rüzgar türbinleri, modern fosil yakıt santralleri ve nükleer santrallerden de daha ucuz. ( Deutsche Welle Türkçe)