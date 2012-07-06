T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rüzgar enerjisine ilgi artıyor

Rüzgar enerjisi şu an da dünyanın elektrik ihtiyacının %3'ünü karşılamakta, yakın bir zamanda ise nükleer enerjiden daha fazla elektrik üretmeye başlayacak

06 Temmuz 2012 12:40

Rüzgar enerjisi dünya çapında patlama gösteriyor. Rüzgar enerjisi üretimi konusunda Çin, Almanya ve Amerika‘yı geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. İspanya ve Danimarka‘da elektriğin %20‘si, Almanya‘da ise %10‘u rüzgar enerjisinden sağlanıyor.

Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği‘nin (WWEA) istatistiklerine göre geçen sene üretilen rüzgar türbinlerinin toplam üretim kapasitesi 40 gigavat civarında. 2011‘in sonunda dünya çapındaki üretimin yaklaşık 237 gigavat civarında olması bekleniyor. Bu üretim 280 nükleer santralin enerji üretimine eşit.

WWEA‘nın tahminlerine göre 2020‘de, her yıl sayısı artan türbinler ile rüzgar enerjisi üretimi 4 kat artacak ve 1000 gigavatın üstüne çıkacak.

 

'Ucuz ve temiz bir kaynak olduğu için tercih ediliyor'

 

Rüzgar enerjisi temiz ve çevre dostu. Ancak rüzgar enerjisine yönelmenin esas nedeni düşük maliyeti. WWEA‘nın direktörü Stefan Gsänger mali nedenlerden dolayı rüzgar enerjisinin en popüler enerji kaynağı olduğunu dile getiriyor.

 
Avrupa Birliği ve Alman Çevre Bakanlığı tarafından yapılan hesaplamalar kömürden elde edilen elektriğin rüzgar türbinlerinden elde edilen elektrikten neredeyse iki kat daha pahalı olduğunu gösterdi. Ayrıca rüzgar türbinleri, modern fosil yakıt santralleri ve nükleer santrallerden de daha ucuz. ( Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

rüzgar enerjisienerjinükleer enerjidünya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24