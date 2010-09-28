-RÜZGAR ENERJİSİ LİSANSLANIYOR ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, rüzgarda lisanslandırma çalışmalarının başladığını belirtirek, şu anda kadar toplam 917 Megavat (MW) gücünde 16 projeye uygun bulma kararı verildiğini açıkladı. Kurum merkezinde enerji muhabiriyle kahvaltıda biraraya gelen EPDK Başkanı Hasan Köktaş, enerji sektöründeki son gelişmeler konusunda bilgi verdi. Kamuoyunda gecikmesi nedeniyle çok eleştirilen rüzgarda lisanslandırma çalışmalarının artık fiilen başladığını belirten Köktaş, şu bilgileri verdi: ''1 Kasım 2007 tarihinde rüzgar enerjisi için 751 proje başvurmuştu. Bunların değerlendirmesi yapıldı ve geldiğimiz nokta itibariyle toplam 31 bin 268 MW büyüklüğünde 695 proje var şu anda. Bunların 616 tanesi (toplamda 29 bin 152 MW) yarışmaya esas olacak. Toplam bin 378 MW büyüklüğünde 63 tanesi ise tekli proje. Yani bu bin 378 MW'lik proje yarışmaya girmeden direk lisanlandıracak. Bunlardan şimdiye kadar 16 tanesine uygun bulma kararı alındı. Bu da yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım büyüklüğü anlamına geliyor.'' Rüzgarda daha önce toplam 3 bin 700 MW'lik verilmiş lisans bulunduğunu hatırlatan Köktaş, 1 Kasım başvuruları çerçevesinde, yarışmanın ardından rüzgarda lisans verilmiş 8 bin 488 MW gücün olacağını bildirdi.'' Çoklu başvurularda yarışma usullerinin nasıl yapılacağının 22 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan EPDK Başkanı, çoklu başvurular gelir gelmez yarışma yapılması için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine (TEİAŞ) gönderileceğini söyledi. Köktaş, ''Şimdiye kadar yatırımcı bize lisansların verilmesi gerektiğini söylüyordu. Şimdi artık biz yatırımcıya (hadi bakalım yatırımını yap) diyeceğiz'' diye konuştu.