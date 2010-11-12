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Ekonomi

Rüzgar dolardan yana döndü

Euro, dolar karşısında 1,3575 ile altı haftanın en düşük seviyesine indi. Dolar içeride 1,44'ü aştı.

12 Kasım 2010 02:00

T24 - Euro, dolar karşısında 1,3575 ile altı haftanın en düşük seviyesine indi. Dolar içeride 1,44'ü aştı.
 
ABD Merkez Bankası Fed'in nicel gevşeme adımıyla doları zayıflatmaya çalıştığı iddiaları sürerken, piyasalarda rüzgar dolardan yana esmeye başladı.

Euro, İrlanda'ya ilişkin endişelerle dolar karşısında değer kaybederek altı haftanın en düşük seviyesi olan 1,3575'e düştü. Euro yen karşısında da 111.07 ile iki ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar endeksi ise beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bankalararası piyasada en iyi dolar alış kotasyonu Avrupa Birliği'ne yönelik borç endişeleri ve Euro/dolar paritesindeki gerileme ile güne 1,44'ün üzerine çıktı. Dolar 1,4430 TL'ye kadar yükseldi.

Bankacılar TCMB'nin teknik faiz ayarlaması ve zorunlu karşılık oranlarındaki artışın da kur üzerinde bir miktar etkili olduğunu belirtiyor.

Bankalararası piyasada en iyi dolar alış kotasyonu dün spot kapanışta 1,4230 seviyesindeydi.

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