İstanbul Beşiktaş'taki trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen yönetmen Sinan Çetin'in oğlu, Rüzgar Çetin'in 'yurtdışı yasağının kaldırılması talebi' reddedildi.

Rüzgar Çetin avukatları aracığıyla yurtdışı yasağının kaldırılmasını talebiyle yaptığı itirazı değerlendiren 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Çetin’in talebinin reddine, Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine verilen yurtdışı yasağı kararının devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Rüzgar Çetin, “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmakö suçundan yargılandığı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim'de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.



Tahliyesinin hemen ardından mahkeme savcısı, mevcut delil durumu, dosyadaki raporlar, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Çetin'in tahliyesine itiraz edip tutuklanmaması halinde yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi de yeniden tutuklama talebini reddederek Çetin hakkında 5 Ekim'de yurtdışına çıkış yasağı koymuştu.