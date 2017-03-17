Rüzgar Çetin'in kaza yaptığı o otomobil satışa çıkarıldı

Rüzgâr Çetin'in geçen yıl bir polisin ölümüne, bir polisin yaralanmasına neden olduğu kazada kullandığı lüks otomobil internette 'ünlü birisinin aracı' ifadesiyle satışa çıkarıldı.

İstanbul Beşiktaş'da geçen yıl 29 Ocak'ta meydana gelen kazada Rüzgâr Çetin, alkollü olarak kullandığı otomobiliyle karşı yönden gelen polisin aracına çarptı. Kazada polis memuru İsmet Fatih Alagöz şehit olurken, Emre Tetik ağır yaralandı. Çetin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılsa da tutuklu kaldığı süre, aldığı ceza miktarı ve mağdurların şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle 9 ay hapis yattıktan sonra geçen ekimde tahliye oldu.

Habertürk'ün haberine göre, kazanın üzerinden 14 ay geçtikten sonra Çetin'in özel plakalı aracı için internetteki alışveriş sitesinde satılık ilanı verildiği ortaya çıktı. İzmir'deki bir oto galerisi tarafından 152 bin 500 TL'ye satışa çıkarılan aracın kazada aldığı hasarın kısmen giderildiği, ancak hava yastıklarının kaza anında açıldığı haliyle durduğu görüldü. Galerinin ilanın açıklaması bölümünde, "Özel plakalı, ünlü birisinin aracı" ifadesi dikkat çekti.

Aracın Rüzgâr Çetin tarafından galeriye mi satıldığı yoksa satışın komisyon karşılığında Rüzgâr Çetin adına mı yapıldığı ise bilinmiyor.