Rüzgar Çetin yeniden yargılanacak

Beşiktaş'ta lüks aracıyla polis otosuna çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olan yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin'in yeniden yargılanması kararlaştırılarak duruşma günü verildi.

"Mağdur olmaması için tahliye edildi"

Tutuklu yargılanan ve daha sonra tahliyesine karar verilen Çetin'in tahliye gerekçesine "Tutukluluk halinin devamının mağduriyete sebebiyet vereceğinin açık olması nedenleriyle sanığın tahliyesine karar verilmiştir” denilmişti.

Yurt dışına çıkış yasağını kaldırılması talebi reddedilmişti

Rüzgar Çetin avukatları aracığıyla yurt dışı yasağının kaldırılmasını talebiyle yaptığı itirazı değerlendiren 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Çetin’in talebinin reddine, Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine verilen yurtdışı yasağı kararının devamına karar vermişti.

Olayın geçmişi

Rüzgar Çetin, “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmakö suçundan yargılandığı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim'de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.



Tahliyesinin hemen ardından mahkeme savcısı, mevcut delil durumu, dosyadaki raporlar, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Çetin'in tahliyesine itiraz edip tutuklanmaması halinde yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi de yeniden tutuklama talebini reddederek Çetin hakkında 5 Ekim'de yurtdışına çıkış yasağı koymuştu.