Rüzgar Çetin, cezaevine sabah girip akşam çıkmış

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in ‘kasten yaralama’ suçundan 1 gün cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

Rüzgar Çetin hakkında Beşiktaş’taki bir gece kulübü çıkışında karıştığı kavga sonrası dava açılmıştı. İstanbul 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Çetin ‘kasten yaralama’dan 2011’de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’ karar veren mahkeme, Çetin’in 5 yıl suça karışmaması halinde cezanın düşürülmesine hükmetti. Ancak Çetin 2013’te Asmalımescit’te yine kavgaya karıştı. Mahkeme, 19 Nisan 2018’de Çetin’in 1 yıl 8 aylık hapis cezasını çekmesine hükmetti.

Hürriyet'ten Damla Güler'in aktardığına göre, Çetin, 21 Mayıs’ta Maltepe Açık Cezaevi’ne giderek teslim oldu ancak birkaç saat sonra çıktı. Çetin’in 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen “5 yıl altı hapis cezası alanlar denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanır” maddesinden faydalandığı ortaya çıktı.