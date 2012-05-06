Rüzgâr adam Usain Bolt'un beyaz kadınla aşkına ırkçı tepki

Dünyanın en hızlı adamı Usain Bolt’un moda tasarımcısı sevgilisi Lubica Slovak’la aşkı memleketi Jamaika’da farklı ırklardan çiftlerle ilgili bir tartışma başlattı

Milliyet'in haberine göre, Pekin Olimpiyatları’nda 100 ve 200 metre koşularında dünya rekoru kıran atletin beyaz bir kadınla ilişkisine sert tepki gösterenler oldu. Çiftin öpüşen fotoğraflarının ülkenin en büyük gazetelerinde yayınlanmasının ardından internette “Senin de mi beyaz kadın kompleksin var!”, “Bizim ünlüler asla ırkına sahip çıkmayı öğrenemeyecek”, “Adamızdaki onca güzel kız dururken gittin bir beyaz tavşan yavrusu buldun” şeklindeki yorumlar Jamaika’da sömürgeciliğin mirasının etkilerininin silinmesinin kolay olmadığını gösterdi.