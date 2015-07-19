Rüyasında kendisini döven akrabasına kurşun yağdırdı!

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde şizofren olduğu belirtilen N.A., akrabası Abdurrahman Yulca'ya rüyasında kendisine vurduğu iddiasıyla kurşun yağdırdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçenin Cumhuriyet Caddesi'ndeki Reşadiye durağı mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları belirtilen N.A., ile Abdurrahman Yulca, caddede yürürken karşılaştı.

'Sen bana niye vurdun dedi kurşun yağdırdı’

İddiaya göre, bu sırada N.A., üzerindeki tabancasını çıkartıp, 'Sen bana niye vurdun' diyerek Yulca'nın ayaklarına ateş etti. Vatandaşların ve akrabalarının araya girmesiyle zor sakinleştirilen N.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan Yulca ise olay yerine gelen ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Yulca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Rüyasında görmüş

Gözaltına alınıp emniyete götürülen N.A.'nın şizofren olduğu belirtildi. N.A.'nın verdiği ifadesinde ise rüyasında Abdurrahman Yulca'nın kendisine vurduğunu gördüğünü, bu nedenle onu vurmak istediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.