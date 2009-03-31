Rüyaları gerçeğe çevirdik



Milli futbolcu Tuncay Şanlı, A Milli Takım'ın İspanya ile oynayacağı maç öncesi yaptığı açıklamada, "Biz birçok insanın rüya gibi gördüğü şeyleri gerçeğe çevirdik. Bugün de sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz" dedi.



Milli futbolcular Nihat Kahveci, Arda Turan, Semih Şentük ve Tuncay Şanlı, A Milli Takım'ın bugün İspanya ile oynayacağı maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.



A Milli Takım'ın bugüne kadar neleri başardığının ortada olduğuna dikkat çeken Tuncay Şanlı, insanların rüya olarak düşündüğü şeyleri gerçeğe çevirdiklerini ve İspanya'yı da yenecek güçte olduklarını söyledi.



"Bu takımın yaptıkları ortada" diyen Tuncay, "Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda bir çok insanın rüya olarak gördüğü şeyi gerçeğe çevirdik. Sahaya çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. İspanya karşısında da sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz" dedi.



Tuncay üzerlerinde baskı olup olmadığı şeklinde bir soruya, "Baskının olduğu yerde, stresin olduğu yerde istediklerinizi hiçbir zaman rahat bir şekilde yapamazsınız. İki yıldır yurtdışındayım, belki daha büyük baskılar da gördüm. Milli takım havası çok farklı bir hava. Burada bir aile gibiyiz. Baskı olsa da bir kaç gün içinde o stresi, baskıyı atlatıyoruz" yanıtını verdi.



