T24 LogoT24 Logo
Spor

Rüyaları gerçeğe çevirdik

Tuncay Şanlı, "Biz birçok insanın rüya gibi gördüğü şeyleri gerçeğe çevirdik. Bugün de sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz" dedi.

31 Mart 2009 03:00


Milli futbolcu Tuncay Şanlı, A Milli Takım'ın İspanya ile oynayacağı maç öncesi yaptığı açıklamada, "Biz birçok insanın rüya gibi gördüğü şeyleri gerçeğe çevirdik. Bugün de sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz" dedi.

Milli futbolcular Nihat Kahveci, Arda Turan, Semih Şentük ve Tuncay Şanlı, A Milli Takım'ın bugün İspanya ile oynayacağı maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

A Milli Takım'ın bugüne kadar neleri başardığının ortada olduğuna dikkat çeken Tuncay Şanlı, insanların rüya olarak düşündüğü şeyleri gerçeğe çevirdiklerini ve İspanya'yı da yenecek güçte olduklarını söyledi.

"Bu takımın yaptıkları ortada" diyen Tuncay, "Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda bir çok insanın rüya olarak gördüğü şeyi gerçeğe çevirdik. Sahaya çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. İspanya karşısında da sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz" dedi.

Tuncay üzerlerinde baskı olup olmadığı şeklinde bir soruya, "Baskının olduğu yerde, stresin olduğu yerde istediklerinizi hiçbir zaman rahat bir şekilde yapamazsınız. İki yıldır yurtdışındayım, belki daha büyük baskılar da gördüm. Milli takım havası çok farklı bir hava. Burada bir aile gibiyiz. Baskı olsa da bir kaç gün içinde o stresi, baskıyı atlatıyoruz" yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24