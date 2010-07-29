'Rüya Takım' ABD'de kaldı

T24 - Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 'Rüya Takım' Amerika Birleşik Devletleri'nin 15 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Bünyesinde Kobe Bryant, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh gibi dünyaca ünlü yıldızları barındıran ABD, bu yıl ülkemizde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nda bu oyunculardan yoksun olacak.

Süper yıldız oyuncuların şampiyonaya katılmayacağını açıklamasından sonra ABD takımının 15 kişilik aday kadrosu da şekillenmiş oldu.



'Rüya Takım' ABD'nin kadrosu

Rondo, Billups, Durant, Russell Westbrook, Jeff Green, Lamar Odom, Danny Granger, Stephen Curry, Kevin Love, Derrick Rose, Andre Iguodala, Rudy Gay, Tyson Chandler, Brook Lopez, Eric Gordon,

Şampiyona öncesinde kadrodaki oyuncu sayısı 12'ye düşürülecek.