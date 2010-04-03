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Dünya

Rüya parktaki kaza öldürdü

Tüm dünyada çocukların rüyalarını süsleyen ABD’deki Walt Disney World eğlence parkında bir çocuk hayatını kaybetti.

03 Nisan 2010 03:00

T24 - Tüm dünyada çocukların rüyalarını süsleyen ABD’deki Walt Disney World eğlence parkında bir çocuk hayatını kaybetti.

Florida’da yaşayan 10 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki arkadaşıyla birlikte Orlando’daki Disney World’de bisiklete binerken otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Polis her iki çocuğun da kask taktığını belirtirken, 11 yaşındaki kız olaydan yara almadan kurtuldu. Olay sırasında otobüste 28 kişi olduğu ve çocukların yanında yetişkin olmadığı açıklandı.

Disneyland Paris ise son altı haftada meydana gelen iki intihar vakasıyla sarsıldı. 40’lı yaşlarında iki park görevlisinin art arda intihar etmesi, yetkililerin gözünü Disneyland’e çevirmesine sebep oldu. Disneyland yetkilileri, intiharların çalışma şartlarıyla ilgisi olmadığını söylese de polis işçilerin Disneyland’in işleyişiyle ilgili ifadesine başvurmaya başladı.

Kötü ve zorlayıcı çalışma koşullarıyla ünlü olan Disneyland’da işçiler uzun bir süredir sendikal mücadele yürütüyor.

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