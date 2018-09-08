Rüya, market sahibini göremeyince parayı kameraya gösterip şekeri aldı

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde, Rüya Esendağ (13), markette iş yeri sahibini olmayınca parayı güvenlik kamerasına gösterip kasanın üstüne koyarak şekeri aldı. Rüya durum içine sinmeyince şekeri yeniden yerine koyup, parasını aldı. Market sahibi Nedim İşgören, Rüya\'ya güzel davranışı nedeniyle teşekkür etti.

Olay, Akçakoca ilçesi Cumhuriyet Meydanı\'nda meydana geldi. 8\'inci sınıf öğrencisi Rüya Esendağ evlerinin yakınındaki markete gittiğinde iş yeri sahibini göremedi. 2 tane şeker alan Rüya Esendağ, parayı güvenlik kamerasına gösterip kasanın üzerine koydu. Market sahibi iş yerinde olmayınca durum içine sinmeyen Rüya, şekeri yerine koyup tekrar parasını aldı. Bu sırada markete giren iş yeri sahibi Nedim İşgören, ne yaptığını sordu. Rüya Esendağ da durumu anlattı. Bunun üzerine kamera görüntülerini izleyen Nedim İşgören, Esendağ\'ın davranışı karşısında duygulandı, küçük çocuğa güzel davranışı nedeniyle teşekkür etti.

Rüya Esendağ, \"Market sahibini dükkanda göremeyince aldığım şekerleri ve parasını kameraya göstererek kasanın üstüne koydum. Daha sonra içime sinmedi tekrar şekerleri yerine koyarken market sahibi geldi. Bana teşekkür etti. Herkes senin yaptığını yapmazdı dedi\" diye konuştu.

Nedim İşgören ise \"Çocuklar bizim çiçeğimiz, böyle bir davranışta bulunduğu için ona dükkanımı emanet ederim\" diye konuştu.

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