Rüya çift balayını erteledi

T24 - Prens William ve Kate Middleton dün muhteşem düğünle evlendiler bugün ise balayına çıkacakları bekleniyordu ancak beklenen olmadı, çift balayını erteledi.

Londra'daki tarihi Westminster Kilisesi'nde görkemli bir düğünle dünya evine giren çift, dün akşamı Buckingham Sarayı'nda geçirdi. Çiftin bugün balayına gideceği tahmin edilirken, bu tatili erteledikleri açıklandı.

Kate ve William'ın, hafta sonunu İngiltere'de geçirecekleri ve Cambridge Dükü William'ın gelecek hafta Kraliyet Hava Kuvvetlerindeki (RAF) görevine geri döneceği basına yansıdı.

Çift, dün akşam Buckingham Sarayı'nda onurlarına verilen ve yakın arkadaşları ile aile mensuplarının katıldığı akşam yemeğinin ve kutlamanın ardından bugün saraydan helikopterle ayrıldı.

Bu arada, kraliyetin konutu Clarence House, düğünle ilgili resmi fotoğrafları yayımladı. William ve Kate'in düğün töreninin ardından Buckingham Sarayı'nda aile mensupları, nedimeler ve sağdıçlar ile çekilmiş fotoğrafları basınla paylaşıldı.

İngiltere'de milyonlarca kişinin sokaklarda ve parklarda toplanarak izlediği kraliyet düğününü, ülkede 24 milyon kişinin de televizyon ekranlarından takip ettiği açıklandı. 24 milyon kişinin yüzde 70'inin ise düğün törenini İngiliz yayın kuruluşu BBC'den izlemeyi tercih ettiği kaydedildi.

Öte yandan İngiliz basını, "düğün ile İngiliz monarşisinin yeni neslinin ve yeni yüzünün ortaya çıktığı" yorumunu yaparak, tören sırasında çiftin ya da iki prensin birbirine söyledikleri bazı cümleleri aktardı.

Örneğin, kilisede Kate babasıyla birlikte yürürken, Prens Harry'nin ağabeyi William'a gülerek "Elbiseyi görene kadar bekle" dediği, Kate kilisede William'ın yanına geldiğinde ise William'ın Kate'e dönerek, "Çok güzelsin" dediği bildirildi.



