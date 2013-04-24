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Dünya

Rutubet gitti, çocuklar döndü

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan İbrahim Göröz - Barihan Hasan çiftinin çocuk hasreti bitti

24 Nisan 2013 14:23

Almanya'da yaklaşık iki buçuk ay önce evlerindeki rutubet nedeniyle 3 çocuğu ellerinden alınan aile, yeni bir eve taşınınca yeniden çocuklarına kavuştu.

Evlerinde aşırı rutubet olduğu gerekçesiyle yaklaşık iki buçuk ay önce 3 çocuğu ellerinden alınan çift, yeni bir daireye taşındı.

Gençlik Dairesi de, Bergheim kasabasında istenilen şartlara uygun bir daireye taşınan çifte çocuklarını geri verdi.

Suriyeli anne Barihan Hasan yaşadığı sevinci, "Yeniden doğmuş gibiyim" sözleriyle dile getirdi.

Baba İbrahim İbrahim Göröz ise, “Haksız yer alınmışlardı. Şimdi çok mutluyuz. Ancak biz sevinirken, bir yandan da bu süreç içinde Gençlik Dairesi yurduna gittiğimizde gördüğümüz çocuklar ve ailelerinin üzüntüsünü yaşıyoruz. O çocukların da kısa süre içerisinde ailelerine kavuşmalarını diliyorum" dedi.

İbrahim Göröz - Barihan Hasan çifti, bir süre önce çocuklarına sağlıklı bir daire için Konut İdaresi'ne başvurmuş, Köln'de oturdukları evin duvarlarındaki küflenmeyi gören yetkililer de Gençlik Dairesi'ne haber vermişti.

Dairedeki koşulları sağlıklı bulmayan Gençlik Dairesi, 4 Şubat 2013 tarihinde Muhammet (5), Yasemin (6) ve Murat Can'ı (12) çiftin elinden almıştı.

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