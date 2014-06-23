Rusya'yı yenen Belçika, Dünya Kupası'nda 2. turu garantiledi

Dünya Kupası H Grubu'nda Belçika, gruptaki 2. maçında Rusya'yı Origi'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.

H Grubu'nda ilk maçında Cezayir'i mağlup eden Belçika ile Güney Kore karşısında 1 puana razı olan Rusya, ikinci maçlarında karşı karşıya geldi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, turnuva öncesi birçoklarına göre 'gizli favori' olarak nitelendirilen genç yıldızlardan kurulu Belçika takımı, Cezayir karşısındaki tutuk futboluna Rusya karşısında da devam etti.

Maçın ilk yarısında Ruslar, uzaktan şutlarla gol ararken, Belçika'da ise Mertens dışında istekli bir oyuncu yoktu. Rusya'da Faizulin'in 12. dakikadaki şutunda kaleci Courtois harika kurtarırken, Beçika takımında ise 20'de ise Mertens kaleyi yokladı ancak üstten auta gitti.

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde ise Belçika'da Dries Mertens, ceza sahasına girip, sağ çaprazdan çok sert vurdu ancak bu kez de kaleci Akinfeev gole izin vermedi. Rusya'nın 45 dakika boyunda gole en çok yaklaştığı pozisyon, devrenin son dakikasında geldi. Soldan yapılan ortaya kale sahası üzerinde yükselen Kokorin, müsait durumda üstten auta yolladı ve devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda ise takımların temposu giderek düştü. Adeta 1 puana razı şekilde oynayan 22 oyuncu içinde bu duruma isyan eden tek isim vardı... O da Belçika'nın en büyük gol silahı Eden Hazard'dı...

Tıpkı Cezayir maçında olduğu gibi Divock Origi'nin oyuna girmesiyle hareketlenen Belçika takımında Eden Hazard, Rusların adeta kabusu oldu. Maçın 80. dakikasından itibaren topu devamlı ayağına isteyen Chelsea'nin yıldızı, Rusya ceza sahasını tam bir şölen alanına çevirdi. Hazard'ın du dayanılmaz temposu sonucu Belçika, 88. dakikada aradığı golü bulmayı başardı.

Yine topu ayağına aldıktan sonra Rus savunmasının başını döndüren Eden Hazard, sol olarak Origi'nin önüne çıkardı. Oyuna 57. dakikada giren Origi de düzgün bir vuruşla Belçika'yı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Belçika sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 2'de 2 yaparak gruptan çıkayı garantiledi. Rusya ise 2 maç sonunda 1 puanda kaldı.