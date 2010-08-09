Rusya'yı kuraklık vurdu

T24 - Dünyanın üçüncü buğday ihracatçı ülkesi konumunda olan Rusya'nın buğday ihraç etmeyeceğini açıklaması, Avrupa'da buğday fiyatlarının ton başına 230 euroya yükselmesine neden oldu.

Rusya yönetimi yaşanan aşırı sıcaklar ile bir türlü durdurulamayan orman ve tundra yangınlarının ardından, buğday ve buğday ürünleri ihracatını geçici bir süre için durdurma kararı aldı. Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Şuvalov ihracatın yeniden başlatılıp başlatılmayacağının buğday hasadının ardından tekrar değerlendirileceğini kaydetti.

Rusya'dan gelen açıklamanın ardından Avrupa'da buğday fiyatları ton başına 230 euroya çıkarak son 2,5 yıldaki en yüksek rakama ulaştı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Berlin şubesi müdürü Ralf Südhoff bunun sonucunda gelişmekte olan ülkelerdeki buğday fiyatlarının neredeyse 2008 yılında yaşanan dünya gıda krizi sırasındaki seviyelere ulaştığına dikkat çekti. Bu dönemde başta Mısır, Haiti ve Endonezya olmak üzere birçok ülkede açlık baş göstermiş, toplumsal gerginlikler yaşanmıştı.

"Gelişmekte olan ülkeler için felaket"

Südhoff'a göre buğday fiyatlarındaki yükselme Avrupalılar için bir ölüm kalım meselesi değil. Bunun başlıca nedeni, Avrupalılar için ekmeğin beslenme zincirinin temel halkası olmaması. Ancak Südhoff bunun gelişmekte olan ülkelerin çoğunda böyle olmadığına, bu ülkelerde temel besin maddesinin buğday, mısır ve pirinç olduğuna dikkat çekiyor. Südhoff şu açıklamayı yapıyor: "İnsanlar zaten kısıtlı olan bütçelerinin yüzde 60 ila 80'ini besin maddelerine harcıyor. Buğday fiyatlarının yüzde 50 ila 70 oranında yükselmesi, bu insanlar için tam bir felaket. Ayrıca şu da bilinmeli ki, şu anki fiyatlar 2008'de dünya çapında ayaklanmalar yaşanırken geçerli olan fiyatlardan sadece yüzde 10-15 daha düşük."

Küresel mali kriz nedeniyle Batının gelişmekte olan ülkelere yaptığı maddi yardımı büyük ölçüde azaltmış olması, eşikteki muhtemel bir ekmek krizini tetikleyebilecek bir başka etken olarak görülüyor.

Bir yanda kuraklık, diğer yanda sel

Öte yandan sadece Rusya değil, Kanada'da da iklim kaynaklı nedenlerden dolayı buğday üretimi sekteye uğradı. Önemli buğday ihracatçılarından olan Kanada'da yaşanan sel olayları buğday üretimini olumsuz etkiledi.

BM Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın tahıl uzmanı Abdülrıza Abbasyan, Rusya'nın alelacele ve hesap kitap yapmadan verdiği buğday ihracatını durdurma kararının, buğday piyasasını olumsuz etkilediğine işaret etti.

Alman Kooperatifleri Çatı Örgütü DRV'den Manfred Nüssel ise Rusya'nın açıklamasının ardından spekülatörlerin dünya borsalarında buğday fiyatlarını dünya gıda krizi sırasında olduğu gibi tırmandırdığına dikkat çekti. Ancak Nüssel, şu anda elde bu dönemdekinden yüzde 50 daha fazla buğday stoku olduğunu vurguladı.

Nüssel, yaşanan gelişmeler sonucunda Almanya'nın bazı bölgelerindeki çiftçilerin yüzde 30'a varan maddi zarar yaşamasının mümkün olduğunu, ancak Almanya'nın güneyinin bu durumdan daha ez etkileneceğini kaydetti. Nüssel'e göre Almanya'da buğday ürünlerinden elde edilen gelirin geçtiğimiz yıla oranla ortalama yüzde 10 düşmesi bekleniyor. Ancak Nüssel, buğday fiyatları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 60 oranında artsa bile bunun Almanya'daki ekmek fiyatlarını kilo başına 10 euro cent yani yaklaşık yüzde üç oranında yükselteceğini kaydetti.