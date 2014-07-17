Rusya'ya yeni yaptırımlar



Daha önce bireyleri hedef alan yaptırımlar, kurumlar düzeyine taşındı. ABD'nin yaptırımları savunma, finans ve enerji branşında faaliyet gösteren Rus şirketlerini hedef alıyor.

AB yaptırımlarında ise Ukrayna'nın doğusunda faaliyet gösteren Rusya yanlısı ayrılıkçılar göz önünde bulunduruluyor.

Moskova'yı bölgedeki krizi derinleştirmekle suçlayan ABD ve AB, Rus yetkilileri Ukrayna'nın istikrara kavuşması için çaba harcamaya çağırıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki barış sürecine katkısının yetersiz olduğunu" söyledi.