-RUSYA'YA YENİ RO-RO HATTI ANTALYA (A.A) - 23.03.2011 - Türk yaş sebze ve meyvelerinin Rusya'da tüketicilere daha erken ulaştırılmasını sağlamak amacıyla Zonguldak Limanı ile Rusya'nın Taganrog limanı arasında yeni Ro-Ro hattı açılacak. Rusya'nın Rostov şehrinde 35 milyon lira yatırım ile bu ülkenin en modern Toptancı Halini inşaatını yapan ve işleticisi olacak FORT şirketi Genel Müdürü İlhan Erhan Erdinç, gazetecilere, Zonguldak Limanı ile Rusya'nın Taganrog limanı arasında başlayacak Ro-Ro seferleri hakkında bilgi verdi. Rusya'daki limanlarda çok büyük yoğunluk olduğunu belirten Erdinç, Türk ihracatçısının yaş meyve sebzelerinin Rusya'daki tüketiciye 15 günde ulaşabildiğini söyledi. Rusya'da liman masraflarının ton başına 35 dolar civarında olduğunu ifade eden Erdinç, şunları kaydetti: ''Rusya'da liman maliyetleri çok yüksek. Bunun yanında şu anda Türk meyve sebzesinin geldiği limanlar da Rostov'a, Moskova'ya 500 kilometre uzakta. Tırlar 12-15 günde tüketiciye ulaşabiliyor. 35 milyon dolar yatırım ile Rusya'nın Rostov kentinde bu ülkenin en modern toptancı halini haziran ayında hizmete açacağız. Zonguldak Limanı ile Taganrog Limanı arasında yeni açılacak ro-ro hatlarıyla Türk yaş meyve sebzesi kısa sürede tüketiciye ulaşacak.'' Yeni açılacak Ro-Ro hattı ile ihracatçının maliyetlerinin de çok büyük oranda azalacağını belirten Erdinç, şu anda konteynerlerin Novoroski Limanında 15 gün beklediğini bildirdi. İstanbul Ambarlı Limanı ile Azov Limanı arasında haftada bir Ro-Ro seferleri yapıldığını kaydeden Erdinç, ''Zonguldak-Taganrog Ro-Ro hattı Rostov Toptancı Hali'nin hizmete girmesiyle başlayacak. Bu liman pazara 500 kilometre daha yakın. Moskova ve St. Petersburg'a çok yakın. Böylece ürünleri soğutmalı konteyner ile gönderme imkanı var'' dedi. Zonguldak-Taganrog Ro-Ro seferlerinin başlamasıyla yaş meyve sebzedeki soğuk zincirin de bozulmayacağını anlatan Erdinç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yaş meyve sebze işlendikten sonra soğuk zinciri bozmamak lazım. Tüketim bölgesine kadar ürünün soğuk zincir bozulmadan gitmesi lazım. Bizde önce Mersin ve Antalya'da mal hazırlanıyor, Samsun'a gidiyor, orada ürünler açlıyor, gemiye paletlerle yükleniyor ve sonra Novoroski Limanına gidiyor. Burada indiriliyor ve başka bir yere konuyor. Sürekli soğuk zincir kırılıyor. O zaman da ürün tüketiciye gidinceye kadar bozulabiliyor. Zonguldak-Taganrog limanı arasında başlayacak Ro-Ro hattı ile tırlar gemiye gidecek. Böylece soğuk zincir bozulmadan ürünler, üretim noktasından tüketim noktasına ulaştırılacak. Yaş meyve sebze en taze haliyle tüketiciye ulaştırılacak. Böylece pazara mesafe daha da kısalacak, maliyet düşük olacak. Ciddi bir maliyet tasarrufu olacak. Novoroski Limanındaki yoğunluğu da azaltacak.'' Zonguldak Limanının bütün fizibilite çalışmalarının yapıldığına dikkati çeken Erdinç, ''Ro-Ro için çok uygun. Zaten Zonguldak Limanı'ndan Ukrayna'nın iki bölgesine Ro-Ro hattı var. Samsun, Ünye ve Ordu limanlarının hiç biri Ro-Ro hattı için müsait değil. Sadece Zonguldak Limanı müsait. Novoroski Limanında mal 15 gün bekliyor. Zonguldak-Taganrog Ro-Ro hattı bu süreyi beş güne indirecek. 15 günde Rusya'ya ulaşan yaş meyve sebze artık beş günde tüketiciye ulaşacak.''