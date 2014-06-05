Rusya'ya yaptırım uyarısı



G7 ülkeleri çarşamba gecesi yayınladıkları ortak bildiride, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki durumun sakinleşmesi için somut adımlar atmaya çağırarak, aksi takdirde bunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, “Eğer olaylar gerektirirse, hedef odaklı yaptırımları yoğunlaştırmaya ve Rusya'ya daha fazla bedele mal olacak önemli ek kısıtlayıcı önlemleri düşünmeye hazırız” denildi.

Merkel'den uyarı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Batı'nın Ukrayna'nın doğusundaki durumun sakinleşmesi konusunda ilerleme olup olmadığını görmek için tekrar tekrar kontrol etmesi gerektiğini ifade etti.

Merkel, "Ukrayna'da daha fazla istikrarsızlığı kaldıramayız” diyerek, bankacılık ve savunma gibi Rus sanayisine de yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Dört talep

G7 liderleri Rusya'dan toplam dört talepte bulundu. Bu talepler, Rusya'nın, Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçim sonuçlarını tanıması, Ukrayna sınırındaki Rus askeri güçlerinin çekilmesinin tamamlanması, sınırdan silah akışının ve militan geçişinin durdurulması ve Rusya'nın ayrılıkçı silahlı gruplar üzerindeki etkisini kullanıp, bu grupların silah bırakmasını ve şiddete başvurmaktan vazgeçmesini sağlaması.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada, Japonya ve İtalya'dan oluşan G7 grubu, Rusya'nın da dahil olmasıyla G8 adını almış, ancak Ukrayna krizi ve Kırım'ın ilhakının ardından Rusya'nın üyeliği askıya alınmıştı. Rusya'nın Soçi kentinde yapılması planlanan G8 zirvesi, Rusya'nın ihracının ardından Brüksel'de G7 olarak düzenlendi.