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Dünya
Deutsche Welle

Rusya’ya yaptırım tehdidi

Almanya, Kırım konusunda Rusya üzerindeki baskıyı artırılmasını istiyor. Alman Dışişleri Bakanı Steinmeier, Moskova’nın tutumundan vazgeçmemesi halinde AB’nin yeni yaptırım kararı alacağını söyledi.

10 Mart 2014 11:34


Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerde Rus tarafının Kırım krizindeki tavrından ödün vermemesi halinde Avrupa Birliği’nin yeni yaptırım kararları almak zorunda kalacağını dile getiren Almanya Dışişleri Bakanı Frank–Walter Steinmeier, bu nedenle krizin giderilmesi için bir temas grubu oluşturulması gerektiğini belirtti.

Rusya’ya yönelik olası yaptırım kararları arasında Ukrayna krizinden sorumlu tutulan kişilere seyahat sınırlaması getirilmesi ve banka hesaplarının dondurulması bulunuyor.

Avrupa Birliği geçen perşembe günü yaptırımların ilk adımı olarak Rusya ile vize kolaylığı sağlanması ve yeni bir ekonomik anlaşma imzalanması konusunda devam eden görüşmeleri askıya almıştı.

"Referandum yasalara aykırı"

Kırım’ın statüsü için 16 Mart’ta yapılması planlanan referanduma Avrupalı politikacıların tepkisi sürüyor.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile pazar günü bir telefon görüşmesi yaptığı ve Merkel’in planlanan oylamanın hem Ukrayna anayasasına hem de uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu belirttiğini söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel de Kırım’da yapılacak referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek Kırım'ın bölünme tehlikesi olduğuna dikkat çekti.

Avrupa'nın Soğuk Savaş dönemine geri dönebileceğini Gabriel, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın provokasyonlarını eli kolu bağlı izlememesi yönünde uyardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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