Rusya'ya yaptırım hazırlığı



Avrupa Birliği, Rusya'ya uygulanan yaptırımların daha da sertleştirilmesi üzerinde çalışıyor. Avrupa Birliği Komisyonu, yeni yaptırımlarla ilgili öneri paketini hazırladı.

AB Komisyonu'nun önerileri, temmuz ayında alınan ekonomik yaptırımların genişletilmesini öngörüyor. Önerilen yaptırımlar arasında Rusya'nın AB finans piyasalarına girişinin daha da zorlaştırılması, belirli savunma sanayi ve yüksek teknoloji ürünlerine ihracat yasağı getirilmesi, Rus ve Ukraynalı ayrılıkçılara seyahat yasağı getirilip banka hesaplarının dondurulması yer alıyor.

AB Komisyonu'nun devlete bağlı petrol ve savunma sanayi şirketlerinin Avrupa finans sektörüne girişine sınırlandırılma getirilmesini önerdiği belirtiliyor. Ayrıntılarla ilgili görüşmeler devam ederken aynı zamanda Rusya’nın, Avrupalı enerji şirketlerinin hizmetlerinden yararlanmasının zorlaştırılması da planlanıyor.

Kişilere yönelik ek yaptırımlar üzerine de görüşülüyor. Öneriler arasında yaptırım listesine en az 20 Ukrayna ve Rus ayrılıkçının daha eklenmesi bulunuyor. Şu ana kadar aralarında siyasetçi ve işadamlarının bulunduğu 95 Rus ve Ukraynalı'ya seyahat yasağı getirilerek banka hesapları donduruldu.

Rusya'da yapılacak 2018 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nın boykot edilmesi ise öneri listesinde yer almıyor. AB Komisyonu, şimdilik boykot kararı alınmayacağını belirti.

AB Komisyonu'nun sunduğu yaptırım önerilerinin, 28 AB üyesi tarafından perşembe günü görüşülmesi bekleniyor.