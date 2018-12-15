Rusya'ya vizesiz seyahat | Dışişleri Bakan Yardımcısı: Yeni bir takvim ve aşama kalmadı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Rusya’ya vizesiz seyahat konusundaki son gelişmeleri paylaştı. Kıran, Moskova’nın vize serbestisi konusunda somut ve çözüm odaklı teklifle geldiklerini belirterek, “Aşama da mesafe de katettik. Umuma mahsus pasaportlara da vizesiz seyahat sağlanması için artık bize sunacakları yeni bir takvim ve aşama kalmadı. Negatif de değiller, aksine pozitifler” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 2015 yılı sonunda başlayan ‘uçak krizi’ öncesine kadar Rusya’ya vizesiz seyahat edebiliyordu. Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşirken; Moskova, umuma mahsus pasaport sahiplerinin ülkeyi vizesiz ziyaretine verilen izni iptal etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özür mektubunun ardından Ankara-Moskova ilişkileri yeniden normalleşirken, vizesiz seyahat konusunda da eskiye dönüşü hedef alan adımlar atılmıştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran da Rusya’nın umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarının bu ülkeye vizesiz seyahat edebilmesine pozitif baktığını açıkladı. Kıran, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde yaptığı konuşmada, iki ülke iş birliğinin dört bir koldan gelişmeye ve ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

İki ülke arasındaki atlatılan çok büyük krizlere rağmen bu ilerlemenin başarıldığına dikkat çeken Kıran, karşılıklı olarak krizleri aşma iradesi sayesinde bugünkü noktaya gelindiğini ifade etti. Kıran, karşılıklı irade ve samimiyet var olduğu sürece diğer meselelerin de çözüleceğine işaret ederek, sorunların aşıldıkça iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgeye büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

"Vize serbestisi konusunda bize somut ve çözüm odaklı bir teklifle geldiler"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmelerde gündeme getirilen en öncelikli konulardan birisinin vize kolaylığı değil, vize serbestisi olduğunu aktaran Kıran, şunları söyledi:

“(Rus yetkililer) Önce bize vize kolaylığı ile geldiler. Bundan tatmin olmayacağımızı söyledik. Sonra vize serbestisi konusunda bize somut ve çözüm odaklı bir teklifle geldiler. Aşama da mesafe de katettik. Umuma mahsus pasaportlara da vizesiz seyahat sağlanması için artık bize sunacakları yeni bir takvim ve aşama kalmadı. Negatif de değiller, aksine pozitifler..”