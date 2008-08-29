Rusya'ya ticari misilleme

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 1 Eylül pazartesi gününden itibaren Türkiye olarak Rusya’ya karşı tedbir paketinin uygulamaya konulacağını açıkladı.

Irak Planlama ve Kalkınma Bakanı Ali Baban ile beraberindeki heyetle makamında görüşen Bakan Tüzmen, görüşme sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tüzmen, Rusya’ya ticarette yaşanan sorunlara ilişkin sorular üzerine, Rusya’nın gümrük kapılarında Türk TIR’larını herhangi bir neden olmaksızın başka ülkelere yapılmayan bir şekilde engellediğini hatırlatarak, bu engellemelerin tamamıyla Türkiye açısından Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu ve bu engellemelerin “tarife dışı engel” kapsamına girdiğini kaydetti.

“Bu tip uygulamalarla karşılaşıldığı için biz de kendi tedbirler paketimizi uygulamaya koyuyoruz, pazartesi gününden itibaren bunları göreceksiniz” diyen Tüzmen, Rusya’nın Türkiye için bir numaralı ticaret ortağı ve aynı zamanda stratejik ortağı olduğunu kaydetti.

Bu nedenlerden dolayı Rusya ile ilişkilerin çok daha iyi bir şekilde devam ettirilmek istendiğini, karşılıklı bağımlılıklar bulunduğunu ifade eden Tüzmen, yalnızca Türkiye’nin Rusya’ya değil, Rusya’nın da Türkiye’ye bağımlılığının bulunduğunu ve Türkiye’nin Rusya’nın ihracatında 5’inci büyük ülke olduğunu hatırlattı.

Türkiye’nin petrolde yüzde 40, doğal gaz yüzde 60 oranında Rusya’ya bağımlı olduğunu ifade eden Tüzmen, ancak Rusya’nın da ihraç pazarları bağlamında ve Türkiye’nin transit ülke konumunda bulunması nedeniyle Türkiye’ye karşı bağımlılıkları bulunduğun söyledi. Bakan Tüzmen, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla biz de karşı tarafta yapılan uygulamaların aynısını mütekabiliyet esasından hareketle uluslararası bütün anlaşmalara uygun bir şekilde ve karşılıklı anlaşmalarımıza da uygun bir şekilde etap etap aynı şekilde uygulayacağız. Türk ihraç ürünlerine Rusya’da neler uygulanıyorsa biz de aynı şekilde Rusya’nın ihraç ürünlerine aynı şeyleri uygulayacağız. Gönül ister ki şu kısa sürede anlaşma sağlayabilelim ve herhangi bir sıkıntı olmadan ticarette zenginleşme noktasında beraberce buluşalım.”