Rusya'ya şimdilik yeni yaptırım yok



AB Dışişleri Bakanları toplantısından Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar çıkmadı. Brüksel'deki toplantıda Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara yönelik yaptırım listesinin ise genişletilmesi karara bağlandı.

AB Dışişleri Bakanları'nın Ukrayna konusundaki ortak bildirisinde AB Komisyonu'nun Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara yönelik yaptırımların genişletilmesi konusunda ay sonuna kadar hazırlık yapacağı belirtildi. Komisyon bu süre içinde yaptırım listesine eklenecek isimlerle ilgili öneride bulunacak. Ukrayna'daki kriz nedeniyle şimdiye kadar 119 Ukrayna ve Rus vatandaşı ile 23 şirket ve kuruluş yaptırım listesinde bulunuyor. Yaptırımlar, seyahat engelleri ve hesapların dondurulması şeklinde uygulanıyor.

AB Dışişleri bakanları Ukrayna konusunda gelecekte izlenecek strateji ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkileri de masaya yatırdı. Yaz aylarından bu yana Rusya'ya karşı uygulanan ve özellikle finans sektörü ile savunma ve enerji alanlarını kapsayan yaptırımların şu aşamada genişletilmemesi karara bağlandı.

Merkel'den sürpriz çıkış

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Ukrayna konusunda Avustralya'dan yaptığı sert çıkışla dikkat çekti. Rusya'nın Kırım'ı ilhak ederek ‘güçlü olanın hukukunu' dayattığını ve böylece Avrupa'daki barış düzenini tümden sorguya açtığını belirten Merkel, “Nüfuz bölgelerine dayanan ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan eski düşünce tarzının sözünü geçirmesine izin verilemez” dedi.

Ukrayna'daki krizin silahlarla çözülemeyeceğini belirterek, bunun Rusya ile askerî bir krize yol açabileceği uyarısında bulunan Merkel, bu nedenle ekonomik yaptırımlar ve diplomatik çabalar yoluyla Rusya'nın rotasını değiştirmesinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Diyalog çağrısı

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise sorunların çözülmesinde yaptırımların tek başına yeterli olmayacağını belirterek “Yaptırımlar, başka önlemlerle birlikte devreye sokulduğunda bir araç olabilir. Bu nedenle Rusya ile diyalog kurma konusunun da tartışılması gerekir” diye konuştu. Mogherini Ukrayna hükümetinin de ülkede istikrarı sağlayabilmek için reformları başarıyla uygulamak zorunda olduğunu vurguladı.

Steinmeier Moskova yolcusu

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier salı günü Kiev üzerinden Moskova'ya gidiyor. Steinmeier pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya ile ilişkilerde yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu belirterek, Rusya ile diyalog çağrısı yaptı. Steinmeier, AB ile Rusya arasında ilişkileri rahatlatacak bir imkan bulunması gerektiğini belirterek, Rusya'nın kurduğu Avrasya Ekonomik Birliği ile AB temsilcilerini bir araya getirme önerisini yineledi.