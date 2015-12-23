Rusya'ya 'savaş suçu' suçlaması



Uluslararası Af Örgütü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Philip Luther, “Bazılarında askeri hedef olduğuna dair kanıt olmaksızın yerleşim bölgeleri vurularak siviller ya da sivil objeler doğrudan hedef alınmış gibi görünüyor. Hatta tıbbi tesisler de hedef alınmış. Bunlar sivillerin ölümüne ya da yaralanmasına yol açtı” dedi.

Luther, “Bu tarz saldırılar, savaş suçları kapsamına girebilir. Şüphelenilen ihlal vakaları bağımsız ve tarafsız bir şekilde araştırılmalı” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Rus yetkililerin bir hava saldırısında bir caminin, diğerinde de hastanenin vurulması sonucu oluşan sivil kayıpları örtbas etmek için yalan söylediğine dair kanıtlar bulunduğu kaydedildi.

Rusya'dan yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, hükümetin raporu henüz görmediğini ancak inceleyeceklerini belirtti. Dimitri Peskov, “Uluslararası Af Örgütü'nün sağladığı verilerin güvenilirliği konusunda bir bilgiye sahip değiliz” dedi.

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de raporun kaynağını reddetti. Söz konusu yetkili, “Af Örgütü'nün hangi kaynağı kullandığını anlamak önemli. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bizim için bir bilgi kaynağı değildir” şeklinde konuştu.

Af Örgütü'nün raporu, eylül-kasım ayları arasında Humus, İdlib ve Halep'teki saldırılara odaklanıyor. Bu saldırılarda en az 200 sivilin hayatını kaybettiği savunuluyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Rus hava saldırılarında 2 bin 132 kişinin hayatını kaybettiğini, 710'unun ise sivil olduğunu bildirmişti.