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BBC Türkçe

Rusya'ya ortak siber güvenlik birimi öneren Trump'a partisinden tepki

G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ortak bir siber güvenlik birimi oluşturmayı teklif ettiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a partisinden tepki geldi. Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen bazı isimleri Trump'ı önerisi nedeniyle eleşt

29 Nisan 2018 20:30

G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ortak bir siber güvenlik birimi oluşturmayı teklif ettiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a partisinden tepki geldi.

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen bazı isimleri Trump'ı önerisi nedeniyle eleştirdi.

Partinin senatörlerinden Marco Rubio, Trump'ın girişiminin, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile kimyasal silahlar konusunda işbirliği yapmasına benzediğini söyledi.

Bir diğer Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, "Trump'ın önerisi bugüne kadar duyduğum en aptalca fikri değil. Ancak muhtemelen buna çok yakın" dedi.

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin başkanı ve eski başkan adayı John McCain de Trump'a tepki gösterdi.

John McCain, "Vladimir Putin'in bu konuda büyük yardımı dokunacağından eminim. Zira (son başkanlık seçimlerinde) siber saldırıyı gerçekleştiren de kendisi" diye konuştu.

Trump ve Putin Suriye'nin güneybatısında ateşkes ilan edilmesi için uzlaşmaya vardı

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günkü Twitter mesajlarında ise G20 Zirvesi'ni değerlendirdi.

Zirvede Putin ile ilk kez yüz yüze görüşen Trump, Rusya ile "yapıcı" bir şekilde çalışmanın zamanının geldiğini söyledi.

şiddetle yalanladığını

Ancak Amerikan yönetiminden bazı üst düzey yetkililer de bu konuda Trump'ın tam aksi açıklamalar yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nikki Haley, ülkesinin Rusya'ya güvenemeyceğini ve asla güvenmeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da başkanlık seçimlerine müdahalenin Rusya ile daha iyi bir ilişki kurmalarına engel olduğunu belirtti.

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