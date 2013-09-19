Rusya'ya 'Muhteşem Yüzyıl'lı ihracat

Türk ihracatçıları, dünyanın en büyük gıda fuarları arasında yer alan ‘World Food Moscow’da, tanıtımlarını Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan’la yaptı.

Milliyet gazetesinden Serkan Arman’ın haberine göre Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı ihracatçı birlikleri, Türk bulgurunu, narenciyesini ve şekerlemesini, birbirlerinden bağımsız olarak, Kanuni dönemi ve Osmanlı vurgusuyla dünyaya pazarlamaya başladı.

Moskova’daki fuarda geniş bir stant kuran hububat ve bakliyat ihracatçıları Türk bulgurunu, Rusya’nın en popüler tahıllarından ‘greçka’nın yerine geçirmekte kararlı.

Bunun için hem bulgurun 'greçka’dan daha sağlıklı olduğu, hem de Hürrem Sultan ve Kanuni’nin ‘favori’ yemekleri arasında olduğunu vurguluyorlar. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Hububat Bakliyat İhracatçıları Birliği Başkanı Şahin Batallı, bulgur ihracatının önemli bir potansiyel taşıdığını, Kanuni ve Hürrem Sultan’lı tanıtımın ilgiyi artırdığını söyledi.

Şekerleme ihracatçıları da Kanuni’nin şehzadeliğini geçirdiği Manisa’nın mesir macunu ile Türk şekerine ilgiyi artırmaya çabalarken narenciye sektörü ise bir adım daha ileri gitti. Narenciye ihracatçıları Türk portakalı, mandalinası ve greyfurtunu Rusya’da çok izlenen Muhteşem Yüzyıl dizisinin yıldızlarıyla tanıttı.

Ana pazar Rusya

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak, geçen yılki 1 milyar dolara yakın narenciye ihracatında ana pazarın yüzde 45 pay ile Rusya olduğunu ve bu pazarı korumanın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Portakal soyan Süleyman

Kavak, “Daha önce narenciye tanıtımı için Tarkan’la çalıştık. Şimdi ise tanıtımı Muhteşem Yüzyıl’dan Meryem Uzerli ve Halit Ergenç ile yapıyoruz. Biz reklamı çektiğimizde Meryem Uzerli diziden ayrılmamıştı. Bu tanıtımın büyük ilgi göreceğine eminiz. Bu reklam 10 Kasım’dan itibaren Rusya, Romanya, Ukrayna, Polonya ile Ortadoğu ülkelerinde yayınlacak. Ayrıca bu ülkelerde billboard’larda reklamlarımız yer alacak. Narenciyede rakibimiz çok. Hem ihracatı artırmamız, hem de İspanya ve Arjantin gibi ülkelere karşı pazarı korumamız lazım” dedi.

Reklamda Kanuni’nin odasından gelen sese kulak kabartan Hürrem Sultan, kıskançlıkla içeri girince tepsi tepsi narenciye ürünüyle karşılaşıyor. Padişah bir portakal soyarak Hürrem Sultan’ın gönlünü alıyor.