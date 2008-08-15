Rusya'ya 'misket bombası' suçlaması

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rusya'yı, Gürcistan'da sivillerin yaşadığı bölgelere misket bombası atmakla suçladı.



Merkezi New York'ta bulunan örgütün raporunda, Gori kenti ve Ruisi köyüne bir Rus uçağından misket bombaları atıldığını ve 11 sivilin öldüğü, onlarcasının yaralandığı bildirildi.



Örgüt, Rusya'ya, 100'den fazla ülkenin yasaklamayı kabul ettiği bu bombaları kullanmaması çağrısında da bulundu. Rusya Savunma Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise ITAR-Tass ajansında yayımlanan açıklamasında, bu iddiayı reddederek, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, yanlı görgü tanıklarının verdiği bilgiden yararlandığını savundu.



Salkım bombası olarak da adlandırılan misket bombası, "bomba içinde bomba" olarak biliniyor. Hedefe atıldığında ana bomba infilak edince içindeki misket büyüklüğündeki minik bombacıklar dağılarak çevreye saçılıyor ve arka arkaya patlıyor.

