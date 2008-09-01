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Ekonomi

Rusya’ya misilleme önerisi reddedildi

Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Rusya'yla yaşanan sorunu diyalog yoluyla çözmek istediklerini belirterek, gümrükte normal uygulamaların sürdüğünü aç

01 Eylül 2008 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, toplantı da Rusya'ya yapılan ihracatta yaşanan sıkıntıların görüşüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Rusya ihracatında ortaya çıkan ve iki ülke ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen bir durum söz konusu. Rusya bizim için çok önemli bir ülkedir. Hem komşumuz hem de ekonomik ilişkilerimizi en üst noktada sürdürdüğümüz önemli bir ülke. Bu ilişkilerimizin sürdürülmesi için sorunları görüşerek çözmeye çalışıyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntının ortadan kaldırılması için görüşmeler sürdürülüyor. Yarın Rus Dışişleri Bakanı gelecek. Bu konu gündeme alınacak. Bakan Tüzmen'in bu olumsuz gelişmeler karşısında tedbir alınmasın yönelik talebi söz kosunu oldu. Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi ama bu konuda olumsuz bir karar almadık. Biz ilişkilerin iyi şekilde ilerlemesini istiyoruz."dedi.

Normal uygulama devam ediyor

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çiçek,"Bakan Tüzmen'in teklifi kabul edilmedi dediniz. Rus mallarına yönelik kırmızı hat söz konusu değil mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:"Normal uygulama devam ediyor. Biz sorunun çözümü için değişik girişimler yapıyoruz. Yarın Dışişleri Bakanları gelecek. Bu konuları görüşme imkânı olacak. Biz sorunun yarın çözülmesini istiyoruz. Tüzmen talebini iletti ama biz ona olumlu cevap vermedik."

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