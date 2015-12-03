Rusya'ya meyve-sebze ithalatının durması enflasyonu nasıl etkiledi?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından gerilen Rusya-Türkiye ilişkilerinin ekonomiye yansımalarını değerlendiren Reuters haber ajansı, ihraç edilemeyen yaş meyve sebze iç pazara sürüldüğünü ve arz fazlasının fiyatları enflasyonda düşüş oluşturabilecek düzeyde aşağı çektiğini söyledi.

Reuters'in haberine göre, Rusya'nın bazı Türk ürünlerinin ithalatına getirdiği yasağın ardından ihracat için alternatif pazar arayışları gündeme gelirken; dayanıklılığı diğer ihraç mallarına göre çok daha düşük olan yaş meyve sebzede ise ihraç ürünleri iç pazara sürülmeye başlandı.Oluşan arz fazlası şimdiden fiyatları aşağı çekmeye başlarken, ekonomistler bu durumun sürmesi halinde ihracattaki kayıplara karşın enflasyonda büyük bölümü Aralık ve devamındaki birkaç ayda enflasyonda yıllık bazda toplam 0.5 puana ulaşabilecek aşağı yönlü etki gözlenebileceğini belirtiyor.

Bakan Çelik: Rusya'nın yaptırımlarının Türkiye'ye toplam maliyeti 764 milyon dolar

Sektör temsilcileri, alternatif pazar arayışları kısa sürede sonuç veremeyeceği için oluşacak arz fazlasıyla iç pazarda fiyat düşüşlerinin süreceğini öngörürken; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Rusya'nın yaptırım için alımını kısıtlayacağını açıkladığı gıda ürünlerinin Türkiye'ye toplam maliyetinin 764 milyon dolar olarak öngörüldüğünü açıkladı. Çelik, Rusya'ya toplam tarım ihracatının ise yıllık 1.27 milyar dolar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yarıya yakınını Rusya'ya gerçekleştirdiğini belirten Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, "Rusya'nın ambargo kararıyla iki önemli sorun yaşıyoruz. Birincisi Rusya zaten çok önemli bir pazardı. İhracatın neredeyse yarısını, bazı ürünlerde ise tamamına yakınını oraya yapıyoruz" dedi ve ekledi:

"İkinci sorun ise bunun zamanlaması. Sezon olarak çok kötü yakalandık. Örneğin turizm sektörünün önünde alternatif pazar bağlantıları kurabilecekleri 3-4 ay var. Oysa narenciye ve salkım domates başta olmak üzere bazı meyve sebzelerin tam çıkış zamanı. Alternatif pazar bağlantısı yapabileceğimiz bir zaman yok."

"Enflasyon üzerindeki etki Rusya krizinin ve yasağın ne kadar süreceğine bağlı"

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Önemli bir bölümü Rusya'ya satılan toplam meyve-sebze ihracatının enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 3'e yaklaşıyor" dedi ve ekledi:

"Enflasyon üzerindeki etki Rusya krizinin ve meyve sebze yasağının ne kadar süreceğine bağlı. Kısa vadede enflasyon üzerindeki olumlu etki daha fazla olabilir. Öte yandan, yıl geneline yansıyan bir yaptırım olması ve bu durumun ilgili ürün fiyatlarını ortalamada yüzde 20 düşürdüğü varsayımında yıllık enflasyonda gelecek yıl için 0.5 puana kadar pozitif etki oluşabilir."

"Aralık ayında gıda enflasyonunda düşüş bekleyebiliriz"

Öte yandan ALB Forex Araştırma Uzmanı Enver Erkan da son gelişmelerin enflasyonda olumlu etkisi olacağını belirterek, "Rusya'nın 1 Ocak 2016 itibarıyla yaş meyve, sebze ithalatını durduracak olması iç pazarda arz baskısı oluşturacak. Bu da meyve ve sebze fiyatlarını aşağı yönlü baskılayacaktır. Aralık ayında gıda enflasyonunda düşüş bekleyebiliriz" dedi.

Geniş bir üretici kesim ve ihracatçılarla birlikte iç pazarın da yasaktan etkileneceğini söyleyen TÜRKHAL Başkanı Tavşan, "Şimdi Rusya ile bağlantı kopunca, ürünler mecburen iç piyasaya dönecek. Fiyatlar otomatik olarak düşecek. Zaten düşmeye başladı bile. İki günde salkım domatesin Ankara hal fiyatı 3 TL'den 1.5 TL'ye düştü. Daha da düşecek. Çünkü sorun birkaç haftada çözülebilecek gibi durmuyor" diye konuştu.

Tavşan, meyve ve sebzede fiyat-maliyet dengesi nedeniyle Uzakdoğu ve Afrika gibi uzak pazarlara ihracatın bir alternatif oluşturamayacağını, olası alternatif pazarlara yönelmenin ise zaman alacağına vurgu yaptı.