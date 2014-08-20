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Ekonomi

Rusya'ya meyve sebze ihracatı yapan Avrupalı üreticiden 'made in Turkey' formülü

Ukrayna krizi nedeniyle yaptırımlara karşı Avrupa'dan meyve sebze ithalatını durduran Rusya'nın ambargosunu aşmak isteyen üreticiler yeni bir formül kullanıyor

20 Ağustos 2014 16:42

Düne kadar Türk üreticileri mallarını daha cazip hale getirmek için Avrupa etiketleri kullanırken, şimdi trend tersine döndü. Rusya’nın uyguladığı ambargo yüzünden tarım ve gıda ürünlerini bu ülkeye satamayan Avrupalı üretici “Made in Turkey” damgası vurmaya başladı.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Rusya ambargosu yüzünden malları elinde kalan Avrupalı üreticilerin “sahtekarlıklara” başvurmaya başladıklarını Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi “Rosselhoznadzor” tarafından açıklandı. Moskova’nın müttefiki ve Rusların Gümrük Birliği üyesi Beyaz Rusya üzerinden ambargonun delme “sahtekarlıklarının” gözlenmeye başladığını duyuran kurumun Başkanı Sergey Dankvert, “Avrupa Birliği üye ülkeleri ambargoyu delmek için hile yoluna başvuruyor. Önceki gün Beyaz Rusya üzerinden (Türk malıdır) ibaresiyle Rusya’ya elma, erik, domates ve daha envai çeşit gıda ürünü sokulmak istendi. Biz bu tür sahtekarlıkları mercek altında tutuyoruz. Yapanlar daha büyük zarar eder” dedi.

Bu arada Rusya’nın batılı ülkelere uyguladığı ambargo yüzünden Türkiye, Azerbaycan, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Latin Amerika ülkelerinden almayı planladığı gıda ürünlerinin açığı kapatamayacağı tespit edildi. Rusya hükümet kabinesi toplantısında ambargo konusunda açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, “AB ürünleri üçüncü ülke üzerinden ancak buralarda ikinci derin işlemden geçirilmesi ardından Rusya'ya sokulması mümkün olabilir” açıklamasını yaptı.

 

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