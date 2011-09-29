-Rusya'ya kriz uyarısı MOSKOVA (A.A) - 29.09.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in, Devlet başkanı Dimitriy Medvedev ile anlaşmazlığa düşen Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Aleksiy Kudrin'i görevden alarak ülke ekonomisini riske ettiği ileri sürüldü. Rusya'da 1990'lı yıllardaki liberal reformların mimarı ve Boris Yeltsin döneminde Kremlin İdare Amiri olan Anatoliy Çubays, Putin'in Kudrin'i görevden almasıyla özellikle böylesine riskli bir dönemde ülke ekonomisinin başında üst düzey profesyonellerin artık kalmadığını söyledi. Kudrin'in Maliye Bakanlığı'ndan alınması konusunda Çubays'ın yanı sıra çok sayıda ekonomist de endişelerini dile getirdi. Rusya'daki yüksek teknoloji grubu Rusnano şirketinin başkanlığını da yürüten Çubays bloğunda yaptığı açıklamada, Kudrin'in görevden alınmasının dramatik sonuçlara yol açabileceğini belirterek, ''Bu olay nedeni ne olursa olsun, ülke için büyük riskler doğruyor. Mevcut siyasi konfigürasyonda artık bu tip profesyoneller üst düzey görevlerde yok. Bu özellikle küresel ekonomik krizin ikinci dalgasının beklendiği bir dönemde son derece tehlikeli. Böylesine dezavantajlı koşullarda bu istifanın sonuçları dramatik olabilir'' dedi. Çubays'ın yanı sıra Rusya'nın en zengin işadamlarından Mihail Prohorov da bloğunda yaptığı açıklamada, Kudrin'in istifası sonrası oluşan çatlağı gidermek için Putin'in daha fazla çalışmak zorunda olacağını belirtti.