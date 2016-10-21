Rusya'ya kınama var yaptırım yok

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Brüksel'deki zirvede, Suriye'nin Halep kentine yönelik hava saldırılarına katılan Rusya'ya yaptırımların artırılması konusunda anlaşma sağlanamadı. Sonuç bildirisinde, "bu vahşet” devam ettiği takdirde, AB'nin "bütün mevcut seçenekleri” değerlendireceği belirtildi. Bildiride, AB liderlerinin Halep'te "Suriye rejimi ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu müttefikleri tarafından sivil halka yönelik saldırıları sert bir şekilde kınandığı” ifade edildi. Ayrıca, bildiride "bu vahşete son verilmesi” ve Halep'e insanî yardım ulaştırılması için gereken adımların atılması talep edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Halep'teki durum göz önünde bulundurulduğunda, AB'nin "insanlık dışı bu bombardımanın kesinlikle kabul etmeyeceğini” söyledi. Merkel, hava saldırılarına devam edilmesi halinde "mevcut her türlü önlemin değerlendirileceğini” ifade etti.

Daha önce basına sızan taslak bildiride, Suriye hükümetine destek verenlere "yaptırım” uygulanacağı ifade edilmişti. Fransız Haber Ajansı AFP'nin diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, özellikle İtalya, Yunanistan ve Macaristan Rusya'ya yaptırımlara karşı çıktı.

Türkiye ile olduğu gibi yeni mülteci anlaşması planları

Perşembe günü başlayan ve bugün sona erecek iki günlük AB Liderler Zirvesi'nde ele alınan bir diğer konu ise sığınmacılar bağlamında sınır güvenliği ve Afrika ülkelerinden kaçak göç oldu. Yayınlanan sonuç bildirisinde, kaçak göçü önlemek için Afrika ülkelerinden daha fazla çaba göstermesi talep edildi.

AB Türkiye ile olduğu gibi Afrika ülkelerinden Mali, Senegal, Etiyopya, Nijer ve Nijerya ile göç anlaşmaları imzalamayı planlıyor. Bildiride, AB tarafından kabul edilmeyen sığınmacıların geri kabul edilmesi konusunda "ölçülebilir sonuçlar” görülmek istendiği kaydedildi. Aralık ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde bu konu tekrar gündeme gelecek.

Bu ülkelerle yapılması planlanan göç anlaşmasında, yapılacak yardım karşılığında bu ülkelerin kaçak göçü engelleyecek önlemleri artırması öngörülüyor. Alman hükümeti, Mısır ve Tunus ile de benzeri bir anlaşmanın imzalanmasını istiyor.

Bunun yanı sıra AB'ye üye ülkeler, bu yılın sonuna kadar AB'nin dış sınırlarındaki önlemleri artırmak için personel ve ekipmanı artırmayı hedefliyor. Bu şekilde, Schengen Bölgesi'nde mülteci akını nedeniyle bazı ülkelerin yeniden başlattığı sınır kontrollerinin kaldırılması öngörülüyor.

Mültecilerin AB içinde dağıtılması meselesinde ise yine uzlaşma sağlanamadı. Özellikle doğu Avrupa ülkeleri daha önce AB'nin aldığı karar uyarınca kalma hakkı olan mültecilerin belirli bir kotaya göre dağıtılmasına karşı çıkıyor. Sonuç bildirisinde, AB'ye üye ülkelere bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için daha fazla çaba göstermeleri çağrısında bulunuldu. Ancak bildiride yer alan notta, Slovakya, Polonya ve Macaristan'ın bu maddeyi onaylamadığı belirtildi.

İkinci günün gündemi CETA

AB Liderler Zirvesi'nde bugün ise AB ile Kanada arasında kararlaştırılan serbest ticaret anlaşması (CETA) ele alınacak. Belçika'nın Valonya bölge parlamentosunun CETA'yı onaylamaması sorun olarak görülüyor, zira anlaşmanın AB'ye üye bütün ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters, JD/BÖ