Rusya'ya karşı ittifak arayışı

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Berlin temaslarında Ukrayna krizinin öne çıkması bekleniyor. ABD ve AB'nin ardından Japonya yönetimi de dün Rusya'ya karşı yaptırımları sertleştirme kararı almıştı.

Tokyo, "Ukrayna kriziyle bağlantılı olarak 23 kişiye vize yasağı getirildiğini" duyurmuştu. Tokyo, geçen ay da Moskova ile vize rejiminin kolaylaştırılması konusundaki istişareleri askıya almıştı.

İkili işbirliği ve ticaret konuları da Abe'nin temaslarında öne çıkacak. Almanya ve Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelik çabalarına karşılıklı olarak destek veriyor.

Şinzo Abe, Berlin'de Alman-Japon Ekonomi Forumu'na katılacak. Japon liderin komşuları Çin ve Güney Kore ile yaşadığı sınır ihtilaflarını da temaslarında dile getirmesi bekleniyor.

2006 – 2007 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunan Şinzo Abe, 2012 Aralık'ında tekrar başbakan seçilmişti. Şinzo Abe'nin Berlin'in ardından geçeceği başkentler arasında Paris, Brüksel, Londra, Madrid ve Lizbon da bulunuyor.

Şinzo Abe'nin Brüksel'de üst düzey AB ve NATO yetkilileriyle görüşmesi planlanıyor. Almanya, 5 yıldır ilk kez bir Japon Başbakan ağırlıyor. Abe, Merkel'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından da kabul edilecek.