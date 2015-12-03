Rusya'ya ilk 'yaptırım' türkücü Aydın'dan: Rus mankenle oynadığı klibin kopyalarını yaktı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Senin ne mal olduğunu bir ben bilirim" adını verdiği türküsüne çektiği klipte Rus mankene rol veren türkücü 48 yaşındaki Aydın Aydın, uçak krizi sonrası Rusya'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları üzerine klibin kopyalarını ateşe atarak yaktı. Aydın, bundan böyle kliplerinde ve konserlerinde Rus mankenlere yer vermeyeceğini açıkladı.

Yayınlayacaktı

Hakkârili türkücü Aydın Aydın, bu yıl çıkardığı 'Pıt-Pet' adlı son albümünde yer alan "Senin ne mal olduğunu bir ben bilirim" adlı türküsüne Fethiye Ölüdeniz'de klip çekti. Geçen 14 Kasım'da çekimlerine başlanan ve 2 günde tamamlanan klipte, Aydın Aydın ve Fethiyeli manken 21 yaşındaki Esra Kapıcı ile birlikte Rus bir manken rol aldı. Aydın, sözü ve müziği kendisine ait türküye çektiği klibin kurgu aşamasının bitmesini beklemeye başladı. Aydın, klibinin tanıtımını yapıp, piyasaya sürmeye hazırlanırken geçen 24 Kasım'da Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağı Türk F16'ları tarafından düşürüldü. Olayın ardından vatandaşlarına "Türkiye'ye gitmeyin" çağrısında bulunan Rusya, Türkiye'den yaş sebze ve meyve ithalatını yasaklayan bir dizi karara imza attı.



"Kopyaları yaktı"

Türkücü Aydın Aydın, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların ardından Rusya'yı protesto etmeye karar verdi. Çekimler sırasında klibinin tanıtımını Fethiye'de yapacağını açıklayan Aydın, Kordon Boyu'ndaki bir restoranda yeni klibi için tanıtım toplantısı yaptı. Klipte Rus mankenle birlikte rol alan manken Esra Kapıcı ile kamera karşısına geçen türkücü, klibi basın mensuplarıyla birlikte izledi. Daha sonra klibin yer aldığı CD'leri eline alan Aydın, "Bundan böyle kliplerimde Rus mankenlere yer vermeyeceğim" diyerek klibin 2 kopyasını, restoranın ısıtılmasında kullanılan içi odunla dolu varillere atıp yaktı.

"Türk mankenlerle çekeceğim"

Yaklaşık 25 bin lira maliyetle çekilen klibi yayınlamayacağını açıklayan Aydın, klibi Türk mankenlerle tekrar çekip piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Verilen bunca emeği yakmayı hiçbir sanatçının istemeyeceğini ancak Rusya'nın yaptırım kararlarına karşı böyle bir yol seçtiğini anlatan Aydın, bundan böyle kliplerinde ve konserlerinde Rus mankenlere kesinlikle yer vermeyeceğini söyledi. Rus mankenin, İstanbul'daki bir mankenlik ajansı aracılıyla çekimlere katıldığını aktaran Aydın, klibinde Rus hayat kadınlarının evliliğini yıkıp ocağını söndürdüğü bir Türk erkeğini canlandırdığını kaydetti.





"Rus mankenler beni şu an rahatsız ediyor"

Türkiye'de ilk kez bir sanatçının tanıtımı sırasında klibini yaktığını belirten Aydın Aydın, şöyle dedi:

"Türk halkı komşularına, misafirlerine çok değer veriyor. Bir sanatçı olarak tepkimi koymak istedim. Hepimiz dostluktan, barıştan, kardeşlikten yanayız. Ancak karşındaki insan sana o değeri vermiyorsa sen de değer vermeyeceksin. Günlerce kliple uğraştık. Hiçbir insan kendi emeğini yakmak istemez. Türkü piyasaya çıkmadan çok büyük eleştirilere yol açmıştı. İnsanlar bana 'Senin ne mal olduğunu bir ben bilirim' sözünün çok ağır olduğunu söyledi. Demek ki insan insanı mal olarak, eşya olarak, para olarak görebiliyor. Klibimin içeriği de buydu. Bütün çabam, emeğim feda olsun. Gerekirse 10 kez bu klibi çekerim. Bizim yerli mankenlerimiz var. Daha güzel kızlarımız var. Onlara yer veririz."



"Feda olsun"

Klipte rol alan Esra Kapıcı ise çekimlerde büyük emek harcadıklarını ancak Aydın Aydın'ın bütün sanat camiasına örnek olması gereken bir protesto gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emeklerinin, masraflarının boşa gittiğini anlatan Kapıcı, "Klibi tekrar çekeriz.Aydın Bey böyle bir protesto kararı aldı. Feda olsun" dedi.