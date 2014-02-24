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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'ya göre meşru değil

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, siyah maskeli ve elleri kalaşnikoflu kişilerce kurulan bir hükümetle çalışmalarının zor olduğunu açıkladı. Rusya, Ukrayna anayasası için referandum yapılmasını talep etti.

24 Şubat 2014 19:36


Ukrayna'da geçiş hükümetinin kurulup iktidarın el değiştirmesi üzerine Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ülkedeki geçiş hükümetinin meşruluğunden şüphe duyduklarını söyledi.

Medvedev pazartesi günü Soçi'de yaptığı açıklamada, 'Uktayna'daki hükümetin tanımı, Kiev sokaklarında siyah maskeleri ve kalaşnikoflarıyla dolaşan kişiler olarak gösteriliyorsa, ülkesinin böyle bir kabine ile çalışmasının çok zor olacağını' ifade etti. Medvedev, Ukrayna'da konuşabilecekleri bir muhatap bulunmadığını da sözlerine ekledi. Rusya Başbakanı, ülkesinin çıkarlarının ve aynı zamanda Ukrayna'daki Rus vatandaşlarının hayatlarının tehlikede olduğunu ifade etti.

'Anayasa reformları için referanduma gidilsin'

Rusya, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında müteaddit defalar, hükümete darbe girişiminde bulunulmaması ve iktidarın radikal gruplara devredilmemesi hususunda uyarıda bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Büyükelçisi Michail Surabov'u, istişarelerde bulunmak üzere merkeze çağırmıştı. Bakanlık Ukrayna'nın yeni anayasası için referandum yapılmasını talep etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Rusya Başbakanı Dmitri MedvedevUkraynaRusyaBaşbakanı Dmitri MedvedevSoçiKievBaşbakanıUkrayna RusDışişleri Bakanlığı Ukrayna Büyükelçisi Michail SurabovDeutsche Welle Türkçe DW/AFPD/dpa GA/AG

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