Rusya'ya göre meşru değil



Ukrayna'da geçiş hükümetinin kurulup iktidarın el değiştirmesi üzerine Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ülkedeki geçiş hükümetinin meşruluğunden şüphe duyduklarını söyledi.

Medvedev pazartesi günü Soçi'de yaptığı açıklamada, 'Uktayna'daki hükümetin tanımı, Kiev sokaklarında siyah maskeleri ve kalaşnikoflarıyla dolaşan kişiler olarak gösteriliyorsa, ülkesinin böyle bir kabine ile çalışmasının çok zor olacağını' ifade etti. Medvedev, Ukrayna'da konuşabilecekleri bir muhatap bulunmadığını da sözlerine ekledi. Rusya Başbakanı, ülkesinin çıkarlarının ve aynı zamanda Ukrayna'daki Rus vatandaşlarının hayatlarının tehlikede olduğunu ifade etti.

'Anayasa reformları için referanduma gidilsin'

Rusya, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında müteaddit defalar, hükümete darbe girişiminde bulunulmaması ve iktidarın radikal gruplara devredilmemesi hususunda uyarıda bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Büyükelçisi Michail Surabov'u, istişarelerde bulunmak üzere merkeze çağırmıştı. Bakanlık Ukrayna'nın yeni anayasası için referandum yapılmasını talep etti.