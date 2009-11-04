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Ekonomi

Rusya'ya General Motors sürprizi!

Krizden çıkış sinyalleri artınca Opel'in çoğunluk hisselerini satarak kendini kurtarmaya çalışan General Motors şirketi satıştan vazgeçti

04 Kasım 2009 02:00

Krizden çıkış sinyalleri artınca Opel'in çoğunluk hisselerini satarak kendini kurtarmaya çalışan General Motors şirketi satıştan vazgeçti

"Kesin bitti" gözüyle bakılan dev bir satış anlaşması son anda direkten döndü. Opel'in çoğunluk hisselerini satarak kendini kurtarmaya çalışan zarardaki Amerikan General Motors şirketi, Kanada-Rus konsoriyumuna Opel'in hisselerini satma kararını yönetim kuruluna onaylatamadı. Krizden çıkış sinyalleri artınca ABD tarafı çark etti. Turkrus.com'un haberine göre, Rus ve Alman hükümetlerinin de desteklediği anlaşma uyarınca Opel'de Magna (Kanada)-Sberbank (Rusya) konsorsiyumu yüzde 55 hisseyi ele geçirecekti:

Varılan anlaşma Opel'de  yüzde 10 hisseyi çalışanların almasını, yüzde 35'in de General Motors'da kalmasını öngörüyordu.

Dün General Motors yönetim kurulu anlaşmayı reddetti ve Opel'in elde tutulmasına karar verdi. Bu karar, GM son 21 ayda ilk kez satışkarda yüzde 4 artış kaydettiğini açıkladığuı gün geldi. Yani kizden çıkış ihtimalinin güçlenmesi GM'i vazgeçmeye zorlayan faktör olarak öne çıkıyor.

Mayıs ayından beri devam eden satış pazarlıklarından GM çekildiğini açıklarken, bu sürpriz karara Almanya ve Rusya'nın tepkisi merakla bekleniyor. Almanya Başbakanı Merkel satış pazarlıklarına bizzat yön vermişti.

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