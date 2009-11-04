Rusya'ya General Motors sürprizi!

Krizden çıkış sinyalleri artınca Opel'in çoğunluk hisselerini satarak kendini kurtarmaya çalışan General Motors şirketi satıştan vazgeçti
"Kesin bitti" gözüyle bakılan dev bir satış anlaşması son anda
direkten döndü. Opel'in çoğunluk hisselerini satarak kendini kurtarmaya
çalışan zarardaki Amerikan General Motors şirketi, Kanada-Rus
konsoriyumuna Opel'in hisselerini satma kararını yönetim kuruluna
onaylatamadı. Krizden çıkış sinyalleri artınca ABD tarafı çark etti.
Turkrus.com'un haberine göre, Rus ve Alman hükümetlerinin de desteklediği anlaşma uyarınca Opel'de
Magna (Kanada)-Sberbank (Rusya) konsorsiyumu yüzde 55 hisseyi ele
geçirecekti:
Varılan anlaşma Opel'de yüzde 10 hisseyi çalışanların almasını, yüzde 35'in de General Motors'da kalmasını öngörüyordu.
Dün General Motors yönetim kurulu anlaşmayı reddetti ve Opel'in elde
tutulmasına karar verdi. Bu karar, GM son 21 ayda ilk kez satışkarda
yüzde 4 artış kaydettiğini açıkladığuı gün geldi. Yani kizden çıkış
ihtimalinin güçlenmesi GM'i vazgeçmeye zorlayan faktör olarak öne
çıkıyor.
Mayıs ayından beri devam eden satış pazarlıklarından GM çekildiğini
açıklarken, bu sürpriz karara Almanya ve Rusya'nın tepkisi merakla
bekleniyor. Almanya Başbakanı Merkel satış pazarlıklarına bizzat yön
vermişti.