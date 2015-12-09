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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'ya etnik temizlik suçlaması

Ankara ve Rusya arasındaki tansiyon yükseliyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Rusya'yı Suriye'de etnik temizlik yapmakla suçladı ve yeni bir sığınmacı dalgasına karşı da uyardı.

09 Aralık 2015 23:05


Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki Lazkiye'de etnik temizlik yapmaya çalıştığını söyledi. İstanbul'da Batılı ülkelerin medya mensupları ile bir araya gelen Davutoğlu, "Rusya, Lazkiye'nin kuzeyinde etnik temizlik - etnik temizlik olarak yazabilirsiniz- yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

Suriye'den yeni bir sığınmacı dalgasına karşı da uyarıda bulunan Davutoğlu, Rusya'nın bombardımanı sürdürmesi halinde ülkeden kaçmak isteyenlerin sayısının milyonları bulabileceğini belirtti.

Lazkiye ve Tartus

Rusya'nın etnik temizlik yaparak Lazkiye ve Tartus'taki askeri üslerini korumayı amaçladığını belirten Davutoğlu, Moskova'nın bu bölgede Sünni Arap ya da Türkmen nüfusu istemediğini savundu.

Rusya'nın Suriye'deki hedefinin yüzde 90'ının ılımlı güçler olduğunu belirten Davutoğlu, Rus birliklerinin IŞİD'le mücadele etmediğini belirtti. Davutoğlu, hükümetinin Rusya'nın yeni bir sığınmacı akınına yol açabilecek operasyonları nedeniyle kızgın ve hayal kırıklığı içinde olduğunu da ifade etti. Türklerin mültecilere karşı misafirperver davrandığını da sözlerine ekleyen Davutoğlu "Bizde Pegida yok" dedi.

Moskova: Türkiye IŞİD'i destekliyor

Rusya'dan da Ankara'yı hedef alan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'yi IŞİD'i desteklemekle suçlayarak Ankara'nın bilgisi dahilinde yaralı savaşçılara tıbbi destek verildiğini söyledi.

Rusya ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye asker göndermesi durumunda bunun Ortadoğu'da tansiyonu daha da yükselteceği uyarısında bulunmuştu. Rusya, Musul'daki Türk askerlerinin de geri çekilmesini istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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