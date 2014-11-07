Rusya’ya döviz krizi uyarısı

Rus rublesi, merkez bankasının kur politikasında yaptığı değişikliğin ardından kayıplarını artırarak bugün hem dolar hem de euro karşısında yüzde 3'ün üzerinde değer kaydederken, analistler döviz kuru krizi uyarısında bulunuyorlar.

Ruble işlemlerin açılmasıyla ilk dakikalarda dolar karşısında ilk defa 48 ruble üzerini görürken, TSİ 1109 itibarıyla 48.22 seviyesinde işlem gördü.

Rus para biriminin euro karşısındaki kaybı ise yüzde 3.5'i buldu ve son olarak 59.81 seviyesinde yer aldı.

Rusya merkez bankası Çarşamba günü ruble kuruna müdahale politikasını değiştirmiş ve rubleyi koruma amaçlı günlük müdahale tutarını 350 milyon dolarla sınırlamıştı.

Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın kurda esnekliği belirgin olarak artıracağı belirtildi. Banka ayrıca, yeni 12 aylık döviz repo imkanı kararı da açıklamıştı.

ING Bank Rusya ekonomisti Dmitry Polevoy, "Tam anlamıyla bir panik ortamı söz konusu ve döviz kuru krizine yönelik işaretler var... Böyle zamanlarda, merkez bankası müdahale etmeli, eğer bu finansal istikrar için bir risk değilse o zaman risk nedir?" şeklinde konuştu.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Batılı ülkelerin Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya karşı uyguladıkları yaptırımlar, Rusya'nın ihracat ve yatırım girişlerini olumsuz etkilerken, rublede de son aylarda değer kaybına neden oldu.

Ancak ruble asıl darbeyi, merkez bankasının 30 milyar dolar kadar harcayarak beş yıldan uzun sürenin en büyük aylık müdahalesini gerçekleştirdiği Ekim başından bu yana aldı.

Tarafların birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladığı Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların yeniden başladığı söylentisi de Rus varlıkları üzerindeki baskının artmasına neden oldu.

GÜNEY AFRİKA RANDI YAKLAŞIK BEŞ HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Güney Afrika randı Moody's tarafından yapılan not indiriminin ardından dolar karşısında kayıplarını artırırken, dolar/rand kuru bugün yaklaşık beş haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/rand kuru Thomson Reuters verilerine göre 11.3570'e kadar çıktı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Güney Afrika'nın kredi notunu bir kademe indirerek Baa1'den Baa2'ye düşürdü, not görünümünü ise durağan olarak belirledi.