-RUSYA'YA DİKENLİ SALATALIK GAZİPAŞA - 13.10.2010 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinden Rusya'ya 7 ton dikenli salatalık ihracatı gerçekleştirildi. İç pazarda fazla talep görmeyen ancak Rusya'dan yoğun istek alan dikenli salatalıkta yeni ürünler Toptancı Hali'ne gelmeye başladı. Sezonun ilk parti ihracatı için Gazipaşa Toptancı Hali'nde Rusya'ya ihracat yapan bir firma tarafından dualar okunarak kurban kesildi. Kurban kesiminin ardından işçiler tarafından paketlenen dikenli salatalıklar Rusya'ya gönderilmek üzere tıra yüklendi. Tuncerler İhracat Şirketi Müdürü Ali Güven yaptığı konuşmada, ''Yeni sezonun ilk parti dikenli salatalığı belediye toptancı haline geldi. 7 ton dikenli salatalığı paketleyerek Rusya ya gönderiyoruz. İç piyasa için satılan salatalığın fiyatı kilogramı 1,40 liradan, dikenli salatalık 1,65 liradan işlem gördü'' dedi. Gazipaşa İlçe Tarım Müdürü Hasan Aslan da ilçede 12 bin dönüm alanda salatalık üretimi yapıldığını ve 200 bin ton rekolte gerçekleştiğini söyledi. Aslan, ''Bu ihracat sezonunda 100 bin ton dikenli salatalık ihracatı hedefleniyor'' dedi.