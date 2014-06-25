Rusya'ya 'daha fazla adım' çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'teki oturumda yaptığı konuşmada

gündemdeki pek çok konuya değindi.

Merkel, Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki çatışmanın barışçıl çözümü

için daha fazla

sinyal vermesini istedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'ya girilmesine

izin verilmesinden kaçınılması" da dâhil attığı adımları öven Merkel, “Kalıcı görüşmelere

başlayabilmek için öze dair adımlara ihtiyacımız var” dedi.

Merkel, “Biz yardım edebildiğimiz yerlerde yardım

ediyoruz. İlerleme çok yavaş.

Diplomatik çözüm her zaman tercihimiz ancak başka bir şey işe yaramazsa, yaptırımlar

yeniden gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

Irak'ta tüm kesimi kucaklayan hükümet çağrısı

Irak'taki gelişmelere de değinen Angela Merkel, Irak'ın yıllarca ülkedeki tüm grupların

görüşlerini dahil etme konusunda başarısız olduğunu ve şimdi bunu yapması için

zorlanması gerektiğini ifade etti.

Merkel, "Irak'ta nüfusun tüm kesimini kucaklayan bir hükümete ihtiyacımız var" dedi.

İstikrar ve Büyüme Paktı

Almanya Başbakanı konuşmasında, ekonomi konularına da değindi. Avrupa İstikrar ve

Büyüme Paktı'nın gevşetilmesine karşı olduğunu da dile getiren Merkel, paktın daha

fazla istihdam ve büyüme için mükemmel koşullar sunduğunu ifade etti.

Öte yandan Almanya'nın tüm Avrupa'da konjonktürü desteklediğini belirten Almanya

Başbakanı, “Almanya, Euro Bölgesi ve tüm Avrupa Birliği'nde istikrar çapası ve büyüme

motoru olarak durmaya devam ediyor” dedi.

Juncker'e destek

Merkel, Almanya'nın AB Komisyonu başkanlığı için Lüksemburg eski Başbakanı Jean-Claude

Juncker'i desteklediğini bir kez daha dile getirdi. İngiltere'nin Juncker'i

reddetmesine atıfta bulunan Merkel, “Sadece nitelikli bir çoğunlukla seçmemiz bir dram

olmaz” ifadelerini kullandı.