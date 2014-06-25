Rusya'ya 'daha fazla adım' çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'teki oturumda yaptığı konuşmada
gündemdeki pek çok konuya değindi.
Merkel, Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki çatışmanın barışçıl çözümü
için daha fazla
sinyal vermesini istedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'ya girilmesine
izin verilmesinden kaçınılması" da dâhil attığı adımları öven Merkel, “Kalıcı görüşmelere
başlayabilmek için öze dair adımlara ihtiyacımız var” dedi.
Merkel, “Biz yardım edebildiğimiz yerlerde yardım
ediyoruz. İlerleme çok yavaş.
Diplomatik çözüm her zaman tercihimiz ancak başka bir şey işe yaramazsa, yaptırımlar
yeniden gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
Irak'ta tüm kesimi kucaklayan hükümet çağrısı
Irak'taki gelişmelere de değinen Angela Merkel, Irak'ın yıllarca ülkedeki tüm grupların
görüşlerini dahil etme konusunda başarısız olduğunu ve şimdi bunu yapması için
zorlanması gerektiğini ifade etti.
Merkel, "Irak'ta nüfusun tüm kesimini kucaklayan bir hükümete ihtiyacımız var" dedi.
İstikrar ve Büyüme Paktı
Almanya Başbakanı konuşmasında, ekonomi konularına da değindi. Avrupa İstikrar ve
Büyüme Paktı'nın gevşetilmesine karşı olduğunu da dile getiren Merkel, paktın daha
fazla istihdam ve büyüme için mükemmel koşullar sunduğunu ifade etti.
Öte yandan Almanya'nın tüm Avrupa'da konjonktürü desteklediğini belirten Almanya
Başbakanı, “Almanya, Euro Bölgesi ve tüm Avrupa Birliği'nde istikrar çapası ve büyüme
motoru olarak durmaya devam ediyor” dedi.
Juncker'e destek
Merkel, Almanya'nın AB Komisyonu başkanlığı için Lüksemburg eski Başbakanı Jean-Claude
Juncker'i desteklediğini bir kez daha dile getirdi. İngiltere'nin Juncker'i
reddetmesine atıfta bulunan Merkel, “Sadece nitelikli bir çoğunlukla seçmemiz bir dram
olmaz” ifadelerini kullandı.