Rusya'ya 'çekil' çağrısı



ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, Rusya'nın Ukrayna sınırında kalan diğer askerlerini de çekmesini istedi. "Washington Post" gazetesine konuşan Hagel, sınırda hâlâ binlerce asker bulunduğunu bildiklerini ve bu askerlerin de çekilmesinin umut verici bir mesaj olacağını söyledi.

Rusya'nın geçen aylarda sınıra konuşlandırdığı askerlerin tümünü çekmesini isteyen ABD'li Bakan, askerlerin orada bulunmasının gerekli olmadığını savundu.

Kerry - Lavrov görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Rusya'dan, yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşmesini talep etti. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde Washington'ın bu talebini ileten Kerry, Ukrayna'da gerginliğin giderilebilmesi için Rusya'nın Poroşenko ile işbirliği içinde olması gerektiğini kaydetti.

Kerry, Rusya üzerinden Ukrayna'ya geçen aralarında Çeçenlerin de bulunduğu yabancı savaşçılarla ilgili de endişeli olduklarını söyledi. Bu kişilerin Rusya yanlısı ayrılıkçıların tarafında savaştıklarını belirten Kerry, Çeçen milislerin Rusya'da eğitilip Ukrayna'ya gönderildiklerine dair bilgiler bulunduğunu kaydetti.

Üyelik sözü

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle ise Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'ya uzun vadede tam üyelik sözü verdi. Füle, Alman "Die Zeit" gazetesine yaptığı açıklamada, tüm koşullara rağmen Avrupa perspektifinin Doğu Avrupa ülkelerinde gerekli reformlar için en iyi motivasyon olduğunu dile getirdi.

Füle, "Eğer Doğu Avrupa ülkelerinde gerçekten dönüşüm yaratmak istiyorsak, sahip olduğumuz en güçlü enstrümanı ciddiyetle kullanmalıyız, yani genişlemeyi" diye konuştu. Füle'nin bu açıklamasının yeni kurulan Avrasya Ekonomi Birliği'ne bir tepki olduğu belirtiliyor.

AGİT gözlemcilerinden haber yok

Bu arada ayrılıkçıların elinde olduğu belirtilen dört AGİT gözlemcisinin akıbeti hâlâ belirsiz. Gözlemcilerin hangi koşullarda tutulduğu bilinmezken, Rusya yanlısı ayrılıkçıların verdiği bilgilere göre gözlemciler Slavyansk ya da Lugansk kentlerinde birinde.