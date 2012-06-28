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Rusya'ya ait savaş uçağı düştü!

Rusya’ya ait bir savaş uçağının, ülkenin Karelia bölgesindeki Besovets Hava Üssü yakınında düştüğü bildirildi

28 Haziran 2012 22:54

 

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Su-27 avcı uçağının olağan eğitim uçuşu sırasında, Besovets Hava Üssü yakınındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi.
 
Uçaktaki pilot fırlatma koltuğunu vaktinde çalıştırarak kazadan sağ kurtulmayı başaran 2 mürettebatın bir helikopterle kaza bölgesinden alındıkları ifade edilen açıklamada, hava üssündeki Su-27 filosuna, konuya ilişkin soruşturma sona erene kadar uçuş görevi verilmeyeceği bildirildi.
 
Çift motorlu Su-27 tipi avcı uçağı, hizmete girdiği 1980’li yıllardan itibaren eski Sovyetler Birliği ve daha sonra da Rusya Hava Kuvvetleri’nin başlıca unsuru haline geldi. Su-27’ler ile bu tip uçakların çeşitli modelleri Rusya tarafından dünyanın geniş bir kesimine ihraç ediliyor.
 

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